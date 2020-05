Jacky Bracamontes revela por qué el 10 de mayo ella no es la protagonista de su casa

Durante el programa especial de Netas Divinas, por el Día de las Madres, Jacky Bracamontes confesó por qué comparte protagonismo con otro miembro de su familia que no es mamá. Mientras las conductoras platicaban sobre cómo iban a festejar, Natalia Téllez consideró que la tapatía sería la más festejada: “Oigan la que se ve a llevar todos los regalos es Jacky, porque va a ser un regalo por cada niña y otro regalo del marido, así que eso va a ser tienda departamental”, comentó divertida. Ante el señalamieno de su compañera, Bracamontes les contó por qué todos los años, la atención del 10 de mayo se divide entre ella y su esposo Martín Fuentes.

Bracamontes reveló por qué el 10 de mayo, en su casa, no es lo que parece: “Yo les voy a platicar que tengo un problema con el Día de las Madres, un problema serio: el 10 de mayo es el cumpleaños de Martín. Entonces, todo el protagonismo de la mamá lo tengo que compartir con el papá y no está padre”, confesó la tapatía, quien ya planea cómo festejar a su esposo el próximo domingo.

Bracamonte reconoció que cuando se acerca la fecha comienza a planear el cumpleaños de Martín y se olvida de la festividad de las madres: “Ya viene el 10 de mayo y yo pensando en los regalos, en hacerle una sorpresa, mandarle hacer un pastel, pero no sé qué, entonces el Día de las Madres se dispersa un poquito. Ya no es de que ‘soy la festejada de hoy, ¡consiéntanme!’, no, tenemos que compartir el protagonismo y no está nada padre”, añadió.

Al problema de Jacky, su compañera Daniela Magún, le puso solución y le recomendó que adelantara uno de los dos festejos para que pudiera un 10 de mayo sin distracciones, recomendación que aseguró tomará en cuenta, aunque tiene muy claro que esa será el Día de las Madres el que tendrá que mover, pues el cumpleaños de Martín es un día especial para su suegra: “Sí, voy a negociarlo con Martín, le voy a dejar su cumpleaños porque si no, su mamá, se va a enojar conmigo porque me dijo: ‘Yo ese día lo parí’, entonces, bueno voy a respetar el día de Martín, pero el Día de las Madres va a ser el 8 de mayo, o algo así”.

Para Jacky lo más importante de esta festividad es pasarla al lado de sus cinco hijas, quienes ya le preparan sus obsequios: “Mientras esté yo con mis hijas, cerquita de ellas, que me hagan una cartita; porque ahora ya me dijeron que cada una de ellas me van a hacer un dibujo, las chiquitas van a hacer puras rayitas, pero no me importa. Ya las grandes hacen unas cartas tan hermosas y unos dibujos que te derrites, entonces, ese es mi mejor regalo”, finalizó.