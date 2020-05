El abogado de Pablo Lyle habla de la difícil cuarentena que vive el actor: 'Está sufriendo'

No ha sido fácil para Pablo Lyle hacer frente al proceso legal por el que atraviesa, derivado del altercado vial en el que se vio involucrado a finales de marzo de 2019, a raíz del cual un hombre de 63 años perdió la vida. Pero más allá de lo complejo que ha sido su caso en la Corte, tras la negación del recurso de defensa propia, y el aplazamiento de su audiencia por la emergencia sanitaria que prevalece a consecuencia de la pandemia de coronavirus, el actor ha tenido que llevar su confinamiento en soledad y lejos de su familia. Esta circunstancia, sin duda, ha repercutido en el estado de ánimo del intérprete, según cuenta su abogado, Bruce H. Lehr, quien está dispuesto a demostrar, bajo cualquier instancia, la inocencia de su cliente.

“Mucha gente cree que es muy fácil para Pablo llevar casi un año en arresto domiciliario en Miami. Déjenme decirles que Miami es un lugar adorable cuando vives aquí, pero recuerden que para él es un país ajeno, los Estados Unidos, y ahora con el brote de coronavirus y la cuarentena obligatoria, la gente se podrá dar cuenta de lo difícil que es no poder salir de casa…”, explicó el experto legal en entrevista para el programa televisivo Ventaneando.

En ese espacio, Lehr confirmó que Pablo se encuentra solo y lejos de sus seres queridos, pues durante las últimas semanas, debido a las prohibiciones por la alerta sanitaria, no han podido viajar a Miami para visitarlo. “Y está sufriendo, y solo con el asunto del virus la gente ha descubierto y se ha dado cuenta de lo duro que es no poder salir…”. A la par de estas declaraciones, y a pregunta expresa del reportero, señaló si sería conveniente que su cliente tome algún tipo de terapia. “Creo que con la cuarentena todo mundo necesita tomar terapia, pero no es algo que le sugeriría, depende solamente de él. Lo que él esté haciendo es algo que no comentaré, pero no creo que se esté divirtiendo para nada…”, dijo.

Por otro lado, el abogado lamentó la manera en que estas semanas ha procedido la Corte, aunque afirma que no se darán por vencidos para demostrar la inocencia de Lyle. “Con todo el respeto para la Corte de Apelaciones, sentimos que no nos están apoyando y nos gustaría tener más opiniones, así lo pondré. El término legal ‘En Banc’ quiere decir que en lugar de presentarnos ante los tres jueces de la Corte de Apelaciones, para que decidan si procede la ley de Stand Your Ground, nos presentaremos frente a la Corte de Apelaciones completa, pero aún estamos estudiando si recurriremos a ese recurso…”.

Además de reiterar que Pablo actuó en defensa propia, con la finalidad de proteger a su familia el día del altercado, Lehr dio detalles de lo que se le ha notificado con respecto a la fecha de la próxima audiencia, un aspecto que ha mantenido a todos en alerta, de cara a lo que pudiera ocurrir en próximos, cuando se defina el rumbo legal del actor. “La siguiente audiencia sería en junio, pero la Corte Suprema nos dijo ayer que la Corte Criminal permanecerá cerrada, de no ser por emergencias, hasta julio…”, finalizó.

