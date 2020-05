Aislinn Derbez sobre los comentarios negativos que ha recibido: 'Dios mío, si yo les contestara...'

Hace dos semanas Aislinn Derbez anunció emocionado el inicio de un nuevo proyecto: el lanzamiento de La Magia del Caos, un podcast en el que se ha mostrado más abierta que nunca al hablar de varios temas que le interesan como mujer y madre. Con gran transparencia y honestidad, la estrella de La Casa de las Flores ha compartido algunas vivencias personales en temas como el amor y la maternidad, ello con el fin de ayudar a sus seguidores que hayan pasado por las mismas situaciones. Pero, pese a sus buenas intenciones, no todo han sido felicitaciones, pues la misma actriz ha confesado que ha recibido comentarios negativos.

El distanciamiento social no ha sido impedimento para que Aislinn se mantenga en contacto con sus seres queridos, por eso hace un par de días sostuvo una videollamada con su amigo Odín Dupeyrón, misma que compartió en su Instagram a modo de transmisión en vivo. Sin importar que fuera ya de madrugada, la actriz quiso entablar una breve charla con el escritor, quien fue el invitado especial en el primer episodio de su podcast. De los más cercano, le preguntó por su hija Kailani, dejando ver la gran confianza que hay entre ellos. “Ya se durmió, hoy le tocó dormirse con su papá”, respondió la joven intérprete. “Pero no he parado de trabajar, apenas todavía sigo trabajando”, continuó.

Luego Odín le preguntó a Aislinn sobre la recepción que ha tenido La Magia del Caos desde su lanzamiento. “Le está yendo muy bien, está teniendo muy buenos comentarios”, dijo ella con una gran sonrisa. “Ya viste que me empecé a pelear con la gente que dice puras…”, comentó después el también youtuber. “¿Por qué te clavas con la gente con los comentarios machistas? Imagínate que yo me clavara con todas las… que me dicen a mí”, reviró por su parte Aislinn, dejando ver que ha preferido hacer caso omiso a las críticas malintencionadas hacia ella y su trabajo.

“No sabes la cantidad de comentarios que de repente leo y digo, 'Dios mío, si yo les contestara’”, dijo después sin entrar en detalles sobre las críticas que ha recibido. Aislinn alabó la capacidad de su amigo para hacer frente y sin pelos en la lengua los comentarios de los haters. “Muy bien, yo quisiera tener tu habilidad para mandarlos…”, comentó con buen humor antes de despedirse de Odín.

Fue justamente en el episodio que Aislinn grabó junto a Odín que se abrió por completo sobre su vida amorosa y su relación con Mauricio Ochmann, de quien se separó hace tiempo quedando en los mejores términos. “Me terminó pasando todo lo que no quería, todos mis miedos, me daba pánico confrontar una separación, me daba pánico confrontar todo lo que me está pasando en la vida”, confesó en la charla con su amigo. “Ya ahorita estoy como que saliendo de esa etapa, pero esos últimos dos años que viví fueron de mucha confrontación de vivir todo eso que me daba pánico”, señaló.

