¡Por fin juntos! Jessica Díaz y José Ron se reencuentran en Valle de Bravo

Hace unas semanas José Ron hablaba de lo mucho que echaba de menos a su novia, Jessica Díaz, con quien comenzó un romance justo un mes antes de que iniciara en México la contingencia por el Covid-19. Por esta razón los actores habían mantenido una relación a distancia; ella en Querétaro y él en Valle de Bravo, con su familia. Tras varias semanas separados, por fin, José Ron y Jessica se han reencontrado en la casa de los Ron, donde disfrutan de unos días bajo el sol.

En entrevista para El Gordo y la Flaca, el actor dio a conocer que Jessica ya está a su lado: “La dejé a ella en Querétaro, en su casa, estaba con sus papás, pero después de todo este tiempo separados, está aquí conmigo ahorita, estamos aquí en Valle de Bravo con mi familia y felices”, comentó emocionado, pues había sido muy difícil para él estar alejado de Díaz: “Ya la extrañaba mucho y estoy feliz de compartir con mi conejita, así nos decimos de cariño”.

Raúl de Molina le preguntó si durante todo el tiempo que llevaban de cuarentena, él no se había escapado a verla, a lo que respondió: “No, no iba. Terminé de grabar justamente en su cumpleaños, que fue en marzo, yo estuve con ella en Querétaro; la dejé con sus papás, con su familia y yo me vine a Valle de Bravo y aquí he estado todo el tiempo”, contó.

José Ron reveló que luego de que Jessica le comentó que en los próximos días tendría que hacer algunas diligencias en la Ciudad de México, decidieron que él fuera por ella, para así, pasar unos días juntos: “Hasta hace apenas dos días que fui por ella a Querétaro, para estar juntos como una semana. Porque también ella tiene cosas qué hacer en México, entonces, decidimos compartir este tiempo juntos con mi familia, ahora”, explicó el actor quien apenas hace un par de días visitó el hospital por un dolor abdominal del que ya no presenta molestias.

