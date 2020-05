'Sabes que te amo', Galilea Montijo presume su estrecha amistad con la ex de su esposo, Fernando Reina La tapatía compartió un segmento de cocina con Paola Carus a quien además felicitó de manera anticipada por el Día de las Madres

A lo largo de varios años, Galilea Montijo ha dado muestra de ser una mujer que apuesta por las relaciones sanas, sobre todo cuando en estas se involucra a los miembros de su familia. Siguiendo al pie de la letra esta manera de pensar, es como la conductora de televisión ha podido forjar una linda amistad con Paola Carus, la expareja de su esposo, Fernando Reina, con quien incluso fue captada conviviendo meses atrás durante la celebración del Abierto Mexicano de Tenis. Lo cierto es que para sorpresa de muchos, esta escena volvería a repetirse, ahora durante la transmisión del programa televisivo Hoy de este 6 de mayo, en la que ambas compartieron un animado segmento de cocina, que puso en evidencia el fuerte lazo de cordialidad que mantienen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Desde su casa en Acapulco, en donde por ahora permanece en cuarentena junto a sus seres queridos, Galilea realizó un enlace con el matutino, aunque segundos antes de que ella apareciera en pantalla, Andrea Legarreta hizo la debida presentación de Paola, que puso manos a la obra para sorprender con su talento en la cocina al preparar unas deliciosas galletas en forma de letra, cualidad que tampoco pasó por alto la tapatía al referirse a su amiga. “Y les vamos a enseñar, cómo hacerle este 10 de mayo una M a mamá, y nos va a acompañar para eso Paola Carus, que es una gran chef acá en Acapulco pero aparte es experta en repostería…”, dijo la presentadora de lo más sonriente.

El momento no podía haber sido más especial, pues al segmento se sumó la participación del pequeño Mateo, hijo en común de Galilea con Fernando, quien puso mucha atención a la explicación de la chef, para después hacer su propia versión de la deliciosa galleta. Fue así como las amigas se convirtieron en las protagonistas de un instante que quedará para el recuerdo, y que además tuvo como principal pretexto los preparativos para la celebración por el Día de las Madres, sin duda una fecha muy importante para ambas, que se han entregado de lleno y con total orgullo a esta faceta.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, Galilea presumió el resultado final en sus redes sociales, espacio en que elogió una vez más a Paola, a quien reiteró su cariño y agradecimiento por la disposición para llevar a cabo esta cápsula, que se ha convertido en una de las favoritas entre sus fanáticos. “Sabes que te amo, te adoro y también feliz día de la mamá”, dijo la conductora del matutino a su especial invitada, a la que además le demostró su afecto con un abrazo y un beso, que fueron correspondidos de la manera más sincera.

Recordemos que si bien Paola lleva ya varios años separada de Fernando, ambos son papás de dos niños, Alexis y Claudio, quienes han crecido cobijados por el amor incondicional de sus padres, así como el de Galilea. “Los hijos de mi marido son mis hijos, son mi familia, su ex mujer de verdad la adoro y es mi amiga, no sabes cómo me ayuda con Mateo…”, confesó la tapatía hace algunos años durante una transmisión del programa Hoy, en el que con total apertura abordó el tema.

VER GALERÍA