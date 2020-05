De lo más sensible, África Zavala habla de su embarazo: 'Ahora sé que alguien depende de mí' La actriz confesó que a lo largo de este periodo se ha enfrentado a varios cambios

La ilusión crece en el corazón de África Zavala, quien disfruta de la dulce espera de su primer bebé. Y es que con el paso de los días, la actriz, que recientemente ha presumido su 'baby bump' a todos sus seguidores, ha podido consolidar grandes aprendizajes de los que sin duda habla con total apertura, dando muestra de esa sensibilidad que se ha convertido en otro de los rasgos que definen su personalidad. Con toda sinceridad, habló de la gran relevancia que ha cobrado este acontecimiento en su vida, mismo que ha podido hacer realidad de la mano de su pareja, León Peraza, quien al igual que ella se encuentra enteramente emocionado por su próximo debut en la paternidad.

Precisamente, a lo largo de estos días África ha estado muy reflexiva, pues hoy más que nunca está consciente de la responsabilidad que tiene sobre la vida de otro ser humano, en este caso su bebé, a quien ya espera muy ansiosa. “Ahora sé que alguien depende mí. Me cambió el mundo completamente, pues ya se piensa en alguien más…”, dijo en entrevista concedida al diario mexicano Excelsior. Recordemos que desde el día en que destapó su embarazo, la estrella ha compartido con sus fanáticos algunos pensamientos, dando muestra de la gran emoción que la invade conforme transcurren las semanas y se acerca el gran día de dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

Mientras tanto, África se muestra llena de fortaleza ante los cambios físicos que experimenta su cuerpo, algo que no ha sido sencillo pero que la mantiene muy atenta y activa en todo momento. “Estoy a la mitad del embarazo. Los tres primeros meses fueron difíciles, con cansancio, pero ahora de repente solo me da dolor de ciática, pero sigo haciendo ejercicio…”, explicó para el diario antes citado, en donde también contó que no ha tenido tantos antojos como comúnmente ocurre. “Solo a veces y raros, como frijoles con queso o helado de limón con cereal…”, aseguró durante la charla.

Y claro, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, África ha extremado precauciones, aunque permanece muy optimista de cara a lo que pueda ocurrir en próximos meses, pues confía en que el pensamiento de los individuos tendrá nuevos enfoques. “Vamos a ser diferentes, vamos a cambiar nuestra conciencia y valorar el sol, el mar, los árboles. La naturaleza se está curando…”, dijo la protagonista de telenovelas, que además disfruta de compartir su actitud positiva con su más de medio millón de seguidores en Instagram.

Lo cierto es que para África y León, la experiencia de este embarazo los ha colmado de intensas emociones como aquella que vivieron cuando revelaron el ultrasonido de su bebé. “Me moría lloré muchísimo. Es una sensación y una cosa indescriptible. Fui con León y los dos lloramos…”, reveló en marzo pasado en entrevista con TVyNovelas, espacio en el que admitió sentirse muy afortunada por contar con el apoyo incondicional de su pareja, quien permanece muy pendiente a su lado en todo momento.

