Tania Ruiz revela por qué ya no sube fotos con Enrique Peña Nieto La modelo se tomó el tiempo de contestar a cada comentario de su última publicación en Instagram, donde dejó claro que su relación amorosa continúa

Siempre transparente con sus seguidores en Instagram, Tania Ruiz dio lecciones de humildad al responder cada comentario que le escribieron en su última publicación, en esta red social. La modelo provocó revuelo con una imagen en la que aparece al lado de su hija, Carlotta, captada durante la sesión de fotos para la que posaron, en exclusiva para ¡HOLA! México, en marzo pasado. De los mensajes que le dejaron, resaltaron dos; uno en el que la cuestionaban sobre si su relación con Enrique Peña Nieto continúa y, otro, en el que le pedían una foto con él.

“¿Sigues con Peña?”, le preguntaron, a lo que ella respondió, con un “sí” y varios emojis de carita feliz. Luego vino el comentario: “Tania sube foto con Peña Nieto”, fue en ese momento que Ruiz confesó por qué, luego de publicar un par de imágenes al lado del político, ha dejado de hacerlo: “Mi vida privada, en cuanto a mi relación, no me gusta exponerla”, escribió. Aunque ya no suele compartir fotos con su novio, sí deja ver en sus publicaciones lo linda etapa por la que está atravensando en el terreno personal.

Fue en el verano del año pasado cuando Tania Ruiz hizo oficial su noviazgo en redes sociales, al compartir la primera instantánea al lado de su novio. En aquella ocasión, la modelo utilizó una historia de su Instagram para publicar la imagen: “Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y tenemos, pero, sobre todo, por hacerme ver donde no están mis límites en el amor, como en todo. Se que hay algo inmenso que nos sostiene y protege y eres tú. ¡Gracias por tanto!”, escribió.

Aquella foto se convirtió en la primera foto al lado de Enrique Peña Nieto, a quien dedicó un par de mensajes más en esta red social. Después del revuelo que provocaron esas historias, Tania Ruiz decidió blindar su relación y dejarla fuera de sus redes sociales, por lo que, ahora, continúa tan activa como siempre en Instagram, pero con fotos y videos de ella y de sus recomendaciones de estilo de vida.

Su última publicación también se convirtió en la pauta para destapar sus ganas de compartir sus reflexiones de vida, siempre positivas e inspiradoras, en un libro: “Oye Tania, está de más decirte que escribes muy bonito, ¿ya comenzaste tu libro?”, le preguntó una de sus seguidoras, a lo que respondió: “No sabes cómo me piden que escriba un libro. Tengo tantas cosas que escribo que ya fácil lo podría hacer”, comentó dejando la puerta abierta a esta posibilidad.