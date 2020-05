Reportes señalan que Scott Disick entró a rehabilitación en plena cuarentena

En medio del confinamiento voluntario por el que está atravesando la población en California, trascendió el reporte del ingreso de Scott Disick a la clínica de rehabilitación All Points North Lodge en Edwards, Colorado. De acuerdo con el portal Daily Mail, el empresario arribó el pasado martes luego de presentar problemas de excesos con alcohol y drogas. Según información del centro, Scott reconoció a su llegada que ha tenido algunos problemas de comunicación con su expareja, Kourthey Kardashian y con el recuerdo del sensible fallecimiento de sus padres, quienes murieron con meses de diferencia hace poco más de siete años.

Fuentes cercanas a Scott le dijeron al medio que ha estado haciendo uso de sustancias y bebidas alcohólicas durante el aislamiento, además de conflictos personales con la mayor de las Kardashians, madre de sus tres hijos. Se sabe que además de los problemas familiares, Scott ha tenido que lidiar con el duelo por la muerte de sus padres, un tema que en varias ocasiones lo ha llevado al límite; pues fue muy dolorosa; primero, la partida de su mamá, Bonnie, en noviembre de 2013 y tres meses después, el deceso de su padre, en enero de 2014.

A su llegada a la clínica, el pasado 28 de abril, Scott fue puesto bajo cuarentena y confinado en su suite privada, mientras llegaban los resultados de su prueba de coronavirus, la cual resultó negativa. Tras confirmarse que el empresario estaba libre del virus fue ingresado oficialmente, el 1 de mayo, cuando pudo integrarse al resto del grupo de pacientes que están en su proceso de rehabilitación. Fue el pasado sábado 25 de abril cuando Disick fue visto por última vez al lado de su actual novia, Sofía Richie, de 21 años de edad, con quien se sabía estaba pasando la cuarentena.

Aunque los últimos años Scott había parecido dejar atrás los problemas de excesos, en Keeping Up With The Kardashians ha revelado lo difícil que fue despedirse de sus papás en un periodo tan corto: “Perder a mis padres no es un tema fácil para mí, me pone en una posición muy vulnerable cuando los recuerdo y pienso en ellos”, reveló durante el show familiar.

Después de dos años limpio, todo parece indicar que el patrón que había estado siguiendo Disick, de 2014 a 2017, se repite. Tras la muerte de sus papás, Scott ingresó a rehabilitación, en diferentes etapas, durante los cuatro años subsiguientes, hasta 2018, cuando la comunicación con Kourtney mejoró y cuando comenzó a dedicarse por completo a su papel de padre de Mason, Penelope y Reign.