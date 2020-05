José Ron cuenta que tuvo que ir al hospital tras un malestar: 'Me empecé a sentir mal'

En medio de la cuarentena, José Ron, -quien suele ser de lo más transparente con los acontecimientos de su vida personal-, tuvo que atender un imprevisto, por el cual pospuso una charla que tenía programada con todos sus fanáticos a través de Tik Tok. Para poner punto final a la incertidumbre, el galán de telenovelas, que hoy se encuentra felizmente enamorado, explicó a detalle lo que había ocurrido, confesando que luego de presentar un malestar físico tuvo que recurrir de inmediato al hospital. Por fortuna, ha dicho que todo se encuentra bien, aunque debe seguir las indicaciones de su médico, así como proceder a la realización de algunos estudios.

Fue a través de las redes sociales que el actor despejó las dudas de sus fanáticos, quienes se han mantenido muy pendientes tras este acontecimiento. “Quiero disculparme porque no pude estar con ustedes hoy en el en vivo que teníamos a las 4 de la tarde… pero me tuve que ir al hospital, me empecé a sentir mal y no lo pensé dos veces y me fui para allá…”, dijo de lo más sincero en un par de clips en los que se deja ver visiblemente tranquilo y de lo más optimista ante la circunstancia.

Por su puesto, el protagonista de Te Doy la Vida ahondó en sus palabras para relatar parte de lo que vivió, confesando que en un principio descartó que se tratara de algo que tuviera que ser evaluado por un médico. “Hoy desde la mañana empecé con un dolor medio raro en la parte como del abdomen, del lado izquierdo, como abajito. Me asusté mucho, temprano en la mañana, se me pasó dije ‘ok, no es nada’, continué con mis actividades del día y cuando me estaba bañando para conectarme con ustedes me volvió a dar y me volví a asustar. No quise esperar, quise prevenir, quise ir al doctor, quise irme hospital y ver bien que era lo que tenía…”, contó.

Sin tener certeza de qué es lo que estaba pasando, Ron llegó a plantearse algunas preguntas, pero finalmente pudo tener todo claro y hoy ya se encuentra mucho mejor. “Pensé que podía ser como apendicitis o algo así. Afortunadamente yo estoy bien, me dieron medicamento, tengo que hacerme como unos estudios, ya saben todos los procedimientos pero bueno, aquí estoy…”, dijo a lo largo del clip.

Mientras tanto, el intérprete permanece de muy buenos ánimos, cuidando al máximo de su salud a lo largo de estos días y poniendo a sus fans al tanto de todo. A la par de esto, disfruta de su relación amorosa con la actriz Jessica Díaz, aunque por ahora cada uno se encuentra bajo cuarentena con sus respectivas familias, lo que no ha impedido que los enamorados continúen gritando su amor, como en días pasados el galán lo dejó ver, al compartir una linda foto en la que aparecen ambos de lo más románticos celebrando el día del beso.

