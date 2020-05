Aislinn Derbez habla de su relación con la hija de Mauricio Ochmann: ‘Me dediqué a ser su amiga’

Como pocas veces, Aislinn Derbez reveló detalles de cómo fue su papel de “madrastra” con Lorenza, hija mayor de Mauricio Ochmann, con quien tiene una relación excepcional, ya que siempre quiso tratarla como le hubiera gustado que las exparejas de su papá (cuando era niña) la trataran. Durante una charla que sostuvo la actriz con Alessandra Rosaldo, para el canal de Youtube de la vocalista de Sentidos Opuestos, Ais (como le dicen de cariño) habló de cómo se lleva con la joven quien, actualmente, tiene 16 años.

Después de hablar de la relación de hija-madrastra que han tenido, Alessandra cuestionó a Aislinn sobre cómo ha vivido ella esta etapa con Lorenza: “Me encanta. Fíjate que desde que yo conocí a Lorenza, a la hija de Mau, en ese tiempo en que fui su madrastra que fueron estos, casi seis años; me acuerdo que, desde la primera vez, sabía perfectamente cómo estar en el lugar de ella; para mí, fue demasiado natural llevarme muy bien con ella y sabía perfecto cómo hacerla sentir bien, tranquila, o sea, como darle mucha seguridad. Al haber estado en su lugar, al haber sido tantas veces hijastra, para mí era algo super natural y normal, yo nunca la vi a ella como un obstáculo, como una amenaza o como una competencia, para nada”, explicó.

Aislinn recordó que, incluso le hizo mucha ilusión saber que Mauricio tenía una hija: “Cuando Mau me dijo: ‘Tengo una hija adolescente’, fue como de ¡Ohh, qué emoción!, porque va a ser como verme a mí misma en esa etapa y yo poder tratar a esa niña, como me hubiera gustado que me trataran a esa edad. Porque tuve unas madrastras, que no voy a decir nombres, que me trataron bastante mal, a pesar de que yo era buena onda con ellas”.

Para construir una linda relación con Lorenza, Aislinn se convirtió en más que la esposa de su papá: “Yo me dediqué a ser su amiga a todo lo que da, al grado, de que Mau se enojaba porque decía: ‘Parece que tengo dos hijas, en lugar de una hija y una esposa’, porque yo me divertía cañón con Lorenza. Yo cada vez que veía a Lorenza me convertía a su edad y nos poníamos a jugar como loca, yo brincaba, jugaba, tiraba todo con ella y Mauricio se enojaba decía, ‘es que parecen niñas las dos, tienes que madurar’”, recordó.

Aunque ser amiga de Lorenza le ocasionaba algunos roces en su relación, con el tiempo todo comenzó a fluir: “Yo decía, que su papá se enoje lo que quiera, pero yo me estoy divirtiendo mucho con ella y sí había una parte en la que yo tenía muchas ganas de esto, de jugar, de divertirme con ella, de hacer muchas cosas, que nadie hizo por mí, cuando tenía su edad”, concluyó Aislinn.