Erik Rubín habla de la emoción que sintió al convertirse en chambelán de su hija Mía

En la que podría ser su charla más especial frente a las cámaras, Erik Rubín se mostró de lo más conmovido al expresar el gran amor que tiene por su familia. Precisamente, fue su esposa Andrea Legarreta quien, en su papel de entrevistadora, habló con el padre de sus hijas sobre uno de los acontecimientos más significativos para ellos; la reciente celebración de los 15 años de Mía. Y es que debido al confinamiento, los planes para este día tan memorable dieron un giro repentino, aunque eso no impidió que el orgulloso papá bailara el vals con su hija durante el íntimo festejo que realizaron en casa, un suceso que sin duda los ha marcado desde lo más profundo.

A lo largo de la entrevista, que fue realizada en el estudio de grabación de Erik, -a propósito de que Andrea estuvo unos días conduciendo el programa Hoy desde su hogar-, surgieron algunas conmovedoras declaraciones por parte del músico, quien no desaprovechó la ocasión para reiterar, una vez más, el gran amor que tiene por los suyos. “Para mí ustedes son lo que más quiero, lo que más amo y su felicidad para mí lo es todo…”, dijo sonriente ante la grata reacción de la madre de sus hijas, en una plática dada a conocer por el programa matutino de Televisa.

Sin más preámbulos, Andrea dio la pauta a Erik para hablar de cómo vivió el inolvidable festejo de 15 años de Mía, en específico, del hecho de haber sido el chambelán de su hija durante la mágica velada. “Ese momento fue muy especial por lo que significa, que ya es una mujer, y es ese gran paso de pasar de niña a mujer. Entonces, para mí es mi pequeña, siempre lo va a ser, pero saber que vienen cambios y que precisamente al rato la vamos a ver ya con el novio, pero la verdad es que no soy celoso, yo lo que quiero es verla feliz y realizada…”, dijo, reconociendo incluso que ser parte de este episodio lo conmovió hasta las lágrimas. “Yo lo disfruté muchísimo, también me eché lagrimita…”.

Así, Erik puso en alto este nuevo capítulo que ha escrito junto a los suyos, un recuerdo que hoy atesora y del que conserva vivo hasta el mínimo detalle. “Fue un momento muy especial para los cuatro, creo que para Nina también fue una fecha muy especial, una fecha que no vamos a olvidar…”, dijo visiblemente emocionado, mientras Andrea sonreía al escuchar con atención cada una de las palabras de su mayor cómplice, con quien a lo largo de dos décadas ha consolidado una relación colmada por bellos instantes.

Recordemos que a lo largo de estas semanas, los Rubín Legarreta han tenido dos de las celebraciones más importantes de su vida estando en casa; primero el aniversario de bodas número 20 de Andrea y Erik, y luego los 15 años de Mía, quien a pesar de permanecer tan sensible por la llegada de esta fecha de una manera distinta a lo planeado, disfrutó al máximo cobijada por los suyos. “Ella tenía la ilusión de a lo mejor estar con sus amigos, sí estaba su familia más cercana pero creo que sí venía días anteriores al cumpleaños muy sensible y esto es el tipo de cosas que a mí me puede. Sin embargo aunque ella un día antes estaba tristona, ese día creo que ha sido uno de sus mejores cumpleaños, porque finalmente gracias a todos los detalles que tuviste (Andrea), que tuvimos, de vestirnos, de bailar, del pastel, de los regalos, ella se dio cuenta de todas las bendiciones que tiene…”, aseguró.

