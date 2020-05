Entre lágrimas, Alessandra Rosaldo le expresa su cariño a Aislinn Derbez: ‘Has sido nuestra maestra’

Desde que Alessandra Rosaldo comenzó a salir con Eugenio Derbez, la hija mayor del comediante, Aislinn Derbez, ha sido pieza clave en esa relación, pues según reveló la vocalista de Sentidos Opuestos, fue gracias a ella que ese noviazgo terminó en boda. Como han estado haciendo los Derbez en esta cuarentena para mantenerse comunicados, las mujeres de la familia se conectaron en una charla en la que Alessandra se conmovió hasta las lágrimas al recordar lo mucho que influyó la joven para que el cineasta pidiera su mano.

Durante la conversación en Instagram, Rosaldo contó: “Él necesitaba, como esa aprobación tuya, para poder dar ese paso. Por eso lo digo siempre, me acuerdo y me vuelvo a emocionar porque, sin ti esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí; no nos hubiéramos ido de Viaje con los Derbez”, remató con humor.

La esposa de Eugenio Derbez aseguró que nunca olvidará cómo Aislinn los ayudó para que su relación llegara a buen puerto: “Te lo voy a agradecer eternamente porque tú has sido nuestra maestra en muchos momentos de nuestras vidas, has sido nuestra guía y has sido también quien nos ha jalado las orejas, quien nos ha aplaudido cuando lo hacemos bien, pero siempre has estado ahí”.

Por último, Alessandra aseguró que actualmente se ha fortalecido mucho la relación entre ella y Aislinn, en quien ha encontrado a una confidente y amiga incondicional: “Ahora que ya supimos acomodarnos y que, Ais y yo llevamos muchos años en terapia, que hemos trabajado mucho en nosotras mismas; ahora, podemos decir que tenemos una relación, igual de hermosa que antes, pero ahora mucho más sana, mucho más fuerte, mucho más firme”.

Tal como lo vimos en el reality familiar, De Viaje con los Derbez, Alessandra y Aislinn se llevan de maravilla, más ahora que ambas han experimentado la maternidad. De hecho, durante el programa, la actriz se le acercó en varias veces a la cantante para platicar sobre los cambios que se viven luego de tener un hijo.

