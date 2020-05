Vanessa Bryant a su hija Gigi, en el que hubiera sido su cumpleaños 14: ‘Eres parte de mi alma para siempre’

A tres meses del sensible fallecimiento de su esposo, Kobe Bryant y de su hija, Gianna, Vanessa Bryant continúa lidiando con el duelo; sin embargo, ha encontrado en Instagram el medio a través del cual comparte con sus seguidores su sentir ante esta dolorosa situación. La viuda del basquetbolista ha revelado lo mucho que echa de menos a ambos, pero el hecho de que haya tenido que despedirse de su hija tan pronto, le provoca una tristeza muy especial. En ese sentido, en las últimas semanas ha estado recordando a Gigi (como le dice de cariño) quien, este 01 de mayo, celebraría su cumpleaños número 14.

Esta mañana, Vanessa dedicó un emotivo mensaje a su “dulce niña”. Como descripción de una imagen de Gigi, durante la ultima visita familiar a Disneylandia, escribió: "¡Feliz cumpleaños 14 a mi dulce niña, Gianna! Mami te ama más de lo que puede demostrarte. Eres parte de mi alma para siempre. Te extraño mucho todos los días. Desearía poder despertar y tenerte aquí conmigo. Extraño tu sonrisa, tus abrazos y tus risas. Echo de menos todo de ti, Gigi. ¡Te amo mucho!”.

El pasado 24 de febrero, durante el homenaje póstumo que se les realizó a Kobe y Gianna Bryant, en el Staples Center, Vanessa dedicó un conmovedor mensaje a su hija, en el que reflejó lo difícil que será continuar: “Ella tenía la mejor risa. Era contagiosa, era pura y genuina. Kobe y Gianna naturalmente gravitaban hacia el otro. No podremos ver a Gianna ir a la preparatoria con Natalia, no tuvimos la oportunidad de enseñarle a manejar. No voy a poder decirle lo hermosa que se vería en su traje de novia. Nunca voy a poder ver a mi bebé caminando al altar, tener un baile padre e hija con su papi o tener sus propios bebés. Te extraño, completa, todos los días”, comentó en aquella ocasión.

Hace unos días, Vanessa celebró el último logro de su pequeña en las canchas de baloncesto, luego de que se convirtiera en seleccionada honorífica de la Draft WNBA: “Para ella hubiera sido un sueño hecho realidad, siempre trabajó duro para ser seleccionada, quería ser una de las más grandes atletas del mundo, así como su papá”, comentó en un video transmitido durante el evento que, este año, se realizó de manera virtual por la contingencia.