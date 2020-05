A 15 años del sensible fallecimiento de Mariana Levy, Talina Fernández recuerda aquel terrible día

El pasado 29 de abril se cumplieron 15 años de la partida de Mariana Levy, quien falleció a consecuencia de un infarto fulminante, luego de presenciar un asalto. Como cada año, Talina Fernández conmemoró la vida de su hija quien, en aquel momento, trabajaba con ella en el programa Nuestra casa, donde se dio a conocer la noticia de su muerte. Con motivo de su aniversario luctuoso, el programa Hoy transmitió una entrevista que, la Dama del buen decir, le concedió a Jorge El Burro Van Rankin donde dio detalles aquel día.

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra casa, entonces me habló El Pirru, él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado. No entendía si Mariana me mandaba decir eso”, contó Fernández. Tras la llamada, de su entonces yerno, la conductora decidió salir del foro de televisión para dirigirse al hospital donde se encontraban.

Todavía sin saber qué había ocurrido, Talina arribó al lugar con la esperanza de ver a Mariana, lamentablemente, cuando llegó al hospital, su hija ya había muerto: “Salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo Pirru que estaban. Llegué y pregunto: ‘¿Dónde está mi hija?’ y una enfermera me dice que estaba en el suelo”. Fue entonces que la conductora conoció los detalles de lo que le había pasado a Levy.

De acuerdo con lo que, más tarde le narró El Pirru, tras presenciar un asalto en medio del tráfico, fue tal impacto para Mariana que sufrió un infarto. En un intento por salvarle la vida, su esposo la trasladó a un hospital, donde lamentablemente ya no pudieron hacer nada: “Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘Nos van a asaltar’. Regresa corriendo y le dice a Pirru: ‘Me voy a desmayar’ y cayó muerta”, narró.

Aunque Talina y Mariana trabajan juntas en Nuestra Casa, para ese día Levy solicitó permiso a la producción para ausentarse, debido a que había organizado una ida a un famosos parque de diversiones, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde celebraría el cumpleaños número 8 de su hija mayor, María Levy, por lo que había convocado a varios amiguitos de su hija para compartir aquel día.