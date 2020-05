Ana Layevska cuenta que debido a la pandemia la llegada de su bebé tuvo que anticiparse

Hace unos días que Ana Layevska y su esposo, Rodrigo Moreira, tuvieron la fortuna de dar la bienvenida a su segundo hijo, Santiago. Y aunque todo salió bien, en un principio la actriz se enfrentó a una disyuntiva, cuando los médicos le advirtieron que debido a la pandemia de COVID-19, -que ha golpeado a México y el mundo entero-, la mejor opción sería que adelantara la llegada de su bebé. A partir de ese momento, tanto ella como su esposo tomaron la firme decisión de seguir el consejo de los profesionales, quienes de manera puntual les hicieron saber que debido a la alta demanda de los servicios era probable que se presentaran ciertas dificultades.

Con toda sinceridad, Ana habló de este aspecto que en un principio la invadió de preocupación, por lo que actuó guiada por la razón y con la esperanza de que todo marcharía por buen camino. “Estaba programada para 4 de abril, pero una semana antes me habló mi pediatra y mi ginecólogo proponiéndome que tuviera al bebé una semana antes, ya que no me podía garantizar que para el 4 de abril habría buen servicio, por así decirlo, por la disponibilidad de las enfermeras y el personal del hospital…”, contó en entrevista para Ventaneando.

En ese espacio, la actriz dio detalle de cómo la alta demanda en el hospital ya era notoria para cuando ella estaba a punto de dar a luz, por lo que se preparó para recibir a su bebé en circunstancias que jamás habría imaginado. “Ya tenían suficientes pacientes de COVID-19 y se estaba llenando fácilmente el hospital y el personal podría llegar a estar corto para el 4 de abril, entonces me sugirieron que lo tuviera para cuando estuviera a término… Ya ese fin de semana sí estuvo muy tenso, porque tenía que poner en una balanza si quería tener al bebé como lo había planeado o más bien tener la seguridad de que todo iba a estar bien…”.

A pesar de todo, el procedimiento se llevó a cabo sin ningún contratiempo, aunque acataron estrictas medidas de seguridad para evitar algún tipo de riesgo, lo que implicó que ninguno de sus seres queridos pudiera acompañarlos. “No recibimos ningún tipo de visita en el hospital, solamente estuvimos mi esposo y yo durante todo el proceso, durante el parto, durante la recuperación. Fue un parto muy diferente, literal Santiago nació en el pico de una pandemia y pues claro que estaba nerviosa, claro que de cierta manera estaba yo preocupada…”, confesó.

Layevska también dio detalle de algunos consejos que le dio su médico a partir de que nació el bebé, pues mientras la emergencia sanitaria continúe, tendrá que permanecer en casa como se ha indicado. “Por ahora no he salido con el bebé por las vacunas, me sugirió el pediatra no vacunarlo hasta que se acabe la pandemia…”, confesó la actriz. Cabe destacar que a lo largo de estos días, la estrella ha compartido, a través de sus redes sociales, algunas fotos de sus hijos, con las que da muestra de la felicidad que la invade en estos momentos pese a la situación que se vive.

