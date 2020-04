Gabriella Cataño, hija mayor de Jorge Salinas, le envía un conmovedor mensaje

Convertida en una guapa mujer, que ha comenzado su carrera como influencer, empresaria y actriz, Gabriella Cataño, hija mayor de Jorge Salinas, concedió una entrevista para el programa de Primera Mano, en la que envió un lindo mensaje a su papá a quien respeta, quiere y le encantaría que, en un futuro, la entregara al altar. En compañía de su mamá, Adriana Cataño, la joven de 24 años de edad, habló cariñosamente del actor con quien mantiene una convivencia a distancia, debido a que ella vive en Miami y él en México.

Luego de contar cómo planean, ella y su mamá, ayudar a la niñez mexicana en esta cuarentena, la joven fue cuestionada sobre si, en algún momento, decidiera casarse con su novio Matthew (con quien lleva más de cuatro años de noviazgo) le gustaría que su papá la entregara en el altar, dijo: “¡Claro que sí!, es un día que va a ser muy, muy especial y yo creo que de verdad es un día importante para estar en familia y es un día feliz”.

Aprovechando este espacio, Gabriella reconoció la labor que ha hecho Adriana Cataño con ella: “Mi mamá me ha criado de una forma espectacular; ella ha sido mamá y papá durante toda mi vida. Me ha ayudado a ser independiente a tener buenos valores, buenos modos y me ha enseñado a ser la mujer que soy. Los papás de Matthew y yo tenemos una relación muy linda y Matthew con mi mamá, también”, comentó.

Sobre la relación con su papá, explicó: “Ninguna familia es perfecta, cada familia tiene sus problemas y este tema, a veces, me pone un poco nerviosa porque es mi vida personal, pero obviamente, cuando me case, voy a querer que mi papá esté ahí también. En estos momentos, especialmente con esta cuarentena, tenemos que estar muy pendientes de nuestros familiares así que yo creo que, en este momento, nos toca unirnos y enfocarnos en lo positivo”.

Debido a que la joven ha querido seguir los pasos de sus padres en la actuación (debutó en cine en diciembre del año pasado en la cinta Cuento de Navidad), ha tenido que hablar en varias ocasiones con la prensa de su relación con Salinas. En noviembre de 2019, contó a Ventaneando por qué sólo lleva el apellido Cataño: “Yo creo que lo que pasa en la vida personal de uno se debe quedar en casa, pero ¡yo te quiero papi! (…) Mi nombre legal sí es Gabriella Cataño-Salinas, pero en los Estados Unidos solo se usa un apellido y yo siempre le tengo que explicar a las personas que, como yo vivo aquí, con mi mamá desde pequeña, y como el apellido de ella es Cataño siempre ha sido más fácil decirme Gabriella Cataño”, explicó.

Aunque Jorge siempre ha preferido guardar los detalles de su relación con su hija mayor, en privado, en 2013, luego de que Gabriella cumplió 18 años, se deshizo en halagos hacía la joven en una entrevista para Univisión: “Ella está hermosa, grandota (…) Yo confío mucho en Gabriella, ella tiene el ejemplo de su madre y la educación que, en parte, yo le he brindado y que le ha brindado su abuela; que tenga los novios que quiera, los amigos que quiera, que salga a donde quiera, porque yo estoy seguro que, siempre, va a tomar la mejor decisión”.