Vadhir Derbez cuenta por qué es el favorito de Aitana: 'Me agarra de la mano y no me suelta' El actor confesó que sus reencuentros con la menor de sus hermanos lo han conmovido hasta las lágrimas

El amor de Vadhir Derbez por su familia es sin duda incontenible, especialmente por sus hermanos, con quienes guarda total apego, como es el caso de Aitana. Y es que recientemente, el joven actor ha abierto su corazón sobre la estrecha relación que existe entre él y la pequeña, que cada vez que tiene la oportunidad de reunirse con él le corresponde de la misma forma. Con total orgullo, el intérprete ha hablado de este inquebrantable vínculo que han establecido y de la manera en que la menor de los hermanos Derbez se lo ha demostrado en más de una ocasión.

Y claro, estas muestras de afecto llenan tanto de felicidad el corazón de Vadhir, que recuerda con toda claridad cada una de las expresiones y actitudes con las que Aitana da muestra de este afecto. “Agarró una etapa de enamoramiento padrísimo conmigo y la adoro… pero ahorita ya lleva un rato que cada vez que me ve me abraza, me agarra de la mano y no me suelta, se la pasa buscándome para jugar, entonces eso es muy tierno y muy lindo…”, explicó el joven galán en entrevista con Univision. “La verdad me enamora”, agregó.

Sin embargo, Vadhir explica que debido a los compromisos profesionales, a veces es complicado mantener la cercanía física, por lo que las emociones crecen de manera significativa cuando pueden volver a reunirse, un hecho que sin duda lo puede conmover hasta las lágrimas. “Me ha tocado una etapa con ella que de repente me veía, como me dejaba de ver por ciertos lapsos, de repente yo llegaba y era como ‘Aitana’, ella lloraba y era de ‘no, aléjate’, y yo con la lágrima…”, confesó.

Lo cierto es que este apego ha hecho reflexionar a Vadhir sobre cómo irá cambiando la relación con Aitana con el paso del tiempo, específicamente cuando ella crezca, pues por el momento, no se considera un hermano celoso. “Yo nunca he sido así de celoso con mi familia. Me lo han preguntado con mi hermana (Aislinn), que antes salía y tenía algún novio y nunca la celé, siempre la apoyaba como amigo. Pero no sé si ahorita que estoy grande y tienes conciencia, de repente ver a tu hermanita y que empiece a hacer cosas medio inocentes, que sabes que la va a ir a regar me sale este lado protector…”, aseguró.

Anteriormente, Vadhir también habló de los grandes aprendizajes que ha logrado consolidar gracias a la cercanía que mantiene con Aitana, un aspecto que lo llena de ilusión y del que disfruta al máximo. “Todo es nuevo para mí, entonces le estoy aprendiendo y es algo bien interesante e increíble el ver como aprende tan rápido las cosas, el ver como todo se le pega y es hermoso verla crecer…”, dijo en marzo pasado a las cámaras del programa Hoy.

