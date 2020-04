¡Tres generaciones de amor! ‘Chicharito’ comparte una foto del último encuentro entre su hijo y su abuelo

Después de la sensible partida de don Tomás Balcázar, abuelo de Javier Chicharito Hernández, quien falleció el pasado 26 de abril, a los 88 años de edad, debido a complicaciones de salud, el futbolista ha estado honrando su memoria a través de entrañables recuerdos que ha publicado en Instagram. Debido a que el jugador de El Galaxy no pudo despedir a su abuelo de forma presencial, debido a la contingencia que se vive en el mundo por el Covid-19, ha querido compartir con sus seguidores algunas entrañables imágenes del último encuentro que tuvo don Tomás con Noah, su primogénito.

Tal como lo dio a conocer, el pasado lunes, durante un live en esta red social, desde que nació fue muy cercano a la familia de su mamá y sobre todo a su abuelito Tomás, a quien describió como un hombre: “Completamente leal, muy bondadoso, con un carácter muy fuerte, pero a la vez muy amable, siempre pensando en el prójimo, bromista, feliz, siempre con una sonrisa y muy amoroso con todos sus hijos, nietos, con todos”. Para fortuna de El Chicharito, su abuelo sí tuvo la oportunidad de crear memorias al lado de Noah, su hijo.

Aunque Noah nació en Londres y sus primeros meses de vida los pasó en Sevilla y, ahora, en Los Ángeles, en septiembre del año pasado, la familia Hernández Kohan viajó a Guadalajara con el objetivo de que el resto del clan conociera al niño. En aquella ocasión, don Tomás tuvo la oportunidad de tener entre sus abrazos a su bisnieto, momentos que Chicharito hizo públicos a través de varias historias con las que conmovió a sus seguidores.

En los clips se ve a don Tomás cargando, sobre sus piernas, al pequeño quien, en un momento intenta pararse, “¡Noah!”, se escucha decir a Sarah Kohan quien estaba muy entusiasmada con este encuentro. Además de los videos, Chicharito compartió una foto en la que aparece su hijo al lado de sus bisabuelitos, una instantánea muy aparecida a una que compartió de él y sus abuelos, hace varios años.

“Eso y más es don Tomás Balcázar y no nada más con hijos, nietos y bisnietos, con todo el mundo que estaba a su alrededor”, escribió para luego compartir un fragmento del tema My Way de Frank Sinatra: “Así vivió mi viejo, ¡Qué vida decidió vivir y decidió afrontar!”, escribió al lado de un emoji de corazón. A la distancia, Chicharito continúa honrando la memoria de su abuelo y recordando los momentos más felices a su lado.