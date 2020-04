Lucero recuerda el simpático momento que vivió con Luis Miguel: '¡Me cargó en sus brazos!'

A sus 50 años, Lucero cuenta con una larga y exitosa trayectoria, pues no es secreto para nadie que inició en el medio artístico cuando apenas era una niña. Al igual que ella, Luis Miguel comenzó su carrera a temprana edad y aunque hoy se le conoce más por su faceta de cantante, lo cierto que es en su niñez y juventud incursionó en el cine. Fue justamente este ámbito el que hizo que los dos, estrellas infantiles en ese entonces, coincidieran en el set, pues protagonizaron la película Fiebre de Amor, la cual la cual se estrenó en 1985. El tiempo ha pasado, per la intérprete conserva muy gratos recuerdos de aquellas épocas y ahora ha compartido una simpática anécdota sobre una ocasión en la que terminó en los brazos de El Sol.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

“Fue la primera vez que Luis Miguel y yo nos reuníamos en una película y fue para mí súper divertido, primero porque teníamos la misma edad; la pasamos muy bien en Acapulco, que ahí fue la filmación de la película, estuvimos más de un mes ahí”, recordó la cantante en su podcast Aquí Lucero, mi historia con voz propia, antes de revelar antes de revelar el curioso sobrenombre que le acuñaron en ese entonces a ella y a Luismi. "Me acuerdo que el director René Cardona, cuando nos quería llamar a los dos, de repente se confundía y acabó diciéndonos 'Luicerito'… De cariño le llamábamos Micky a Luis Miguel”, comentó.

VER GALERÍA

Lucero continuó su narración con una simpática anécdota sobre lo que vivió un día junto al entonces joven cantante. “Regresando de la filmación aquella tarde, hubo como un corto circuito en alguna parte de la casa, unos cables que algo pasó y hubo como corto circuito y se hizo una chispa y se prendió un poquito de fuego por una chispa, pero no pasó a más, no fue un incendio ni le sucedió nada a la casa ni a nadie en ese momento, y me acuerdo que le llamaron a los bomberos, no llegaron los bomberos…”, recordó Lucero.

“¡Ah! Pero yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus brazos, me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido y todo eso y estaba yo descalza y pues había que irse a otra zona de la casa, eso fue los que nos indicaron, y Luis Miguel me cargó, ¡me cargó en sus brazos chicas!”, contó emocionada la Lucero, aunque dejó claro que en ese entonces ellos eran muy jóvenes como para darle otra interpretación a aquel caballeroso gesto del cantante. “Así fue, per estábamos muy chiquitos… Nos la pasábamos muy padre, siempre digo, de una manera muy inocente y lo digo realmente, no porque yo quiera guardar apariencias de algo en particular”, comentó. “Yo pienso que los niños de 14 años en aquellas épocas en los 80’s éramos muy ingenuos e inocentes y pues nos divertíamos de maneras muy sanas”, aseguró.

VER GALERÍA

A mediados del año pasado Lucero habló de su convivencia con Luis Miguel y por qué nunca consideró la idea de un noviazgo entre ellos. “Yo me acuerdo, en mi leve madurez que yo tenía en ese momento, yo sí pensaba, yo decía: ‘No podríamos ser novios Micky y yo porque ¿cuándo nos veríamos? ¿Cómo estaría la onda? Él está famosísimo yo tengo mis cosas, mis rollos, somos dos chavos pero a la vez tenemos responsabilidades de grandes'”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Yo creo que éramos como muy buenos amigos y nos gustábamos y pasábamos momentos muy padres que dentro del trabajo era divertido, éramos brothers”, recordó sonriente.

VER GALERÍA