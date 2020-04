Al estilo de Juan Gabriel, José Ramón Fernández se entrevista y habla como nunca: ‘Mis hijos no me perdonan’ El periodista deportivo protagonizó una emotiva plática en la que respondió cuestionamientos que sólo él se podía formular

En más de 46 años de trayectoria como periodista deportivo, José Ramón Fernández nos acostumbró a realizar las entrevistas más destacadas de su gremio; sin embargo, para sorpresa de todos sus seguidores, su última charla para ESPN Deportes es, sin duda, la más especial. Al más puro estilo de Juan Gabriel, el comentarista preparó un material audiovisual con el que, definitivamente hará historia: se entrevistó a sí mismo. En esta charla, de Joserra a Joserra, el periodista mostró su lado más personal y, como nunca, habló de lo más importante en su vida: sus hijos.

VER GALERÍA

Como buen entrevistador, José Ramón fue de menos a más y luego de cuestionarse sobre el terreno profesional, vino el momento emotivo, donde incluso se conmovió hasta las lágrimas. Todo comenzó cuando el comunicador recordó uno de sus momentos más memorables en la televisión: “Cuando cumplí 30 años en Depor Tv me tuve que dirigir al público, se me quebró la voz recordé momentos de obstáculos muy difíciles, gente que quiso evitar el programa, que marcó una pauta y una época en la televisión”.

De la icónica emisión recuerda también los sacrificios que tuvo que hacer con su familia: “Hay un libro de Depor Tv en donde mi hijo, el mayor, José Ramón, me dedicó una carta y me dice: ‘Te vi crecer en la televisión, te vi llegar en las noches llorando, de haber batallado en el programa, En caliente, duramente en contra de la censura que existía, en aquel entonces, y me tuve que ir a la escuela y te di un beso y estabas dormido’. Son palabras fuertes”, comentó conmovido.

Fue en ese momento que José Ramón se cuestionó, “¿Tus hijos te recriminan?”, a lo que respondió sin pensar con un “¡sí!”. Continuó: “Había Navidades en que tenía que trabajar y pasaba la Nochebuena con ellos y, al día siguiente, estaba trabajando. Me recriminan en que no haya estado con ellos en sus momentos difíciles”. Con honestidad, reconoció que eso es algo que sí cambiaría de su pasado: “Para con mi familia, yo creo que habría cambiado, más cercanía con ellos, estrechar más la relación, estar más en sus momentos claves, decisivos e importantes”.

Sobre si con su hija menor ha cambiado, tras la experiencia con sus hijos mayores, el periodista dijo: “No, he sido casi igual, no aprendí, a mí me absorbió el trabajo. Pero me da un beso todos los días cuando se va al colegio y yo cuando llego, está dormida. Modifiqué poco, soy un tipo que no sé descansar, siempre he trabajado, soy un profesional”.

VER GALERÍA

En el climax de la entrevista, Joserra reveló que tiene un sueño muy especial con sus hijos: “Que me acompañen hasta el final, juntos”. En ese momento, José Ramón le pidió ver un compuesto de imágenes donde aparecen sus cuatro hijos, al mirarla, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: “No se ha dado esa foto, la he pensado muchas veces, pero no se ha dado. Porque mis hijos mayores no me perdonan que me haya separado de su madre. Mi pequeña, es muy pequeñita para decirle a ellos, soy igual que ustedes, mi padre es José Ramón. Los cuatro son excelentes, ojalá esa foto se haga realidad”. Tras la charla, agradeció a su entrevistador con una frase con la que dejó ver su sentido del humor: “Gracias a ti José Ramón, pensé que eras peor que yo, te fuiste por el tema doloroso, el dramático, pero mi vida está abierta, no le he hecho nada a nadie”, finalizó.