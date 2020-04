El abogado de Pablo Lyle habla de la estretegia que seguirán en el caso y dice: 'Él llegará hasta las últimas consecuencias'

La espera continúa para Pablo Lyle, luego que en días pasados la Corte le negara el recurso de defensa propia, con el cual se busca evitar los cargos de homicidio involuntario que le fueron imputados hace ya varios meses. Recordemos que a finales de marzo de 2019 el actor se vio involucrado en un altercado vial en la ciudad de Miami, a raíz del cual un hombre de 63 años perdió la vida, por lo que ahora permanece bajo arresto domiciliario. Ante tal panorama, sus abogados no se quedarán de brazos cruzados, argumentando que llegarán hasta las últimas instancias para demostrar la inocencia de su cliente, partiendo de algunas estrategias que ya tienen preparadas.

“La Corte apoyó al Tribunal, quien fue quien no aceptó el recurso de ‘Stand Your Ground’. Nosotros, lo que vamos a presentar y lo haremos con éxito, en mi opinión, es el recurso de defensa propia, si es que llegamos a un juicio…”, declaró Bruce H. Lehr en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, destacando así el peso de sus argumentos. “No creo que nadie pudiera negar que eso se trató de defensa propia…”, agregó con plena seguridad el experto legal, que además afirmó que todavía no existe una fecha para la próxima visita de Pablo a la Corte.

Para ser puntual, Lehr explicó parte de las nuevas estrategias que aplicarían en caso de que fuera necesario, en específico una denominada “En Banc”, y que consiste en que Pablo pueda ser escuchado por un panel de jueces, además del que fue asignado antes de llegar al juicio. “Por ahora lo que intentaremos hacer con el recurso de ‘Stand Your Ground’ es argumentar legalmente la defensa propia en el caso, y revisaremos de nueva cuenta el fallo que hizo la Corte de Apelaciones y decidiremos si podemos recurrir a alguna instancia mayor o si pediremos a la Corte de Apelaciones completa que se siente ‘En Banc’, estamos reconsiderando nuestras opciones…”, aseguró durante la charla.

El abogado también habló sobre cómo Lyle tomó la noticia de la nueva negativa de la Corte a utilizar el recurso de defensa propia, una situación que repercutió de manera definitiva en el estado de ánimo del actor. “Desde luego que no le gustó la idea, se sintió frustrado y triste de que esto continúe, pero él llegará hasta las últimas consecuencias y todos estamos confiados en que al final la defensa propia se podrá demostrar…”, afirmó Lehr.

De acuerdo con Ventaneando, sería el próximo 5 de junio el día en que Pablo asistiría a su nueva audiencia, aunque por ahora todo está por definirse debido a la emergencia sanitaria, según confirma el experto legal del intérprete. “Estamos explorando y revisando todo en la Corte de Apelaciones, y sobre la apelación no tenemos cita aún y para el juicio tampoco porque la Corte sigue cerrada…”. Entre otras cosas, afirmó que la presencia del protagonista de Mirreyes vs Godínez en su audiencia dependerá de lo que el juez ordene, pues recordemos que en ocasiones anteriores han sido solo sus abogados quienes han asistido puntualmente a las citas.

