Angelique Boyer revela por qué no quiere que Sebastián Rulli le proponga matrimonio

Cada cabeza es un mundo y mientras varias fans de Sebastián Rulli fantasean con llegar al altar con él, su novia, la actriz Angelique Boyer no sueña con ese momento, ¿la razón? ella misma la reveló en entrevista para el programa Sal y Pimiento donde la pareja protagonizó una entrevista, desde su casa. En plena cuarentena, los actores sostuvieron una charla con la presentadora Lourdes Stephen a quien le revelaron que entre sus planes no está el casarse y fueron cuestionados sobre la posibilidad de tener hijos.

“¿Cómo te gustaría a ti, Angelique, que te propusiera matrimonio?”, le preguntó la periodista a Boyer quien, luego de reflexionar unos segundos, dijo sincera: “Pues yo creo que… mejor que no me lo pida”. La actriz reveló por qué está muy contenta con la relación que tiene con Rulli: “Creo que el anillo no es algo que le dé más valor a esto o que nos haga más compremetidos en lo que hemos acordado”, añadió.

Sobre esta pregunta, Sebastián dejó claro que la dinámica que tienen en casa es tan valiosa como la que sostiene cualquier matrimonio: “Tenemos sueños, tenemos ideales, objetivos a cumplir como pareja y yo creo que eso es un matrimonio, no sé si es un papelito, una bendición o lo que quieran ponerle como matrimonio, pero en nuestro caso, tenemos claro que el compromiso real no se basa en ninguna de esas cosas”.

Aunque muchas mujeres sueñan con el día en que pidan su mano, Angelique revela que está feliz, tal y como está, su relación: “Sinceramente a mí un anillo no me va a dar mayor seguridad”. Sobre qué sería algo que no perdonarían, el uno del otro, ambos coincidieron con la respuesta: “Así drásticamente, las mentiras, una traición”, comentó Angelique y Sebastián complementó: “Eso es lo más fuerte en todos los sentidos”.

Otro tema que ha la pareja le preguntan mucho es si tienen planes de tener hijos, una asunto que, con la pandemia mundial, han reflexionado: “Yo creo que con todo lo que se está viviendo humanamente, también a uno se le encienden focos rojos y sin duda creo que somos una generación más consciente de eso, tener hijos está cada día más difícil y el planeta cada día está más difícil”, comentó la actriz quien no tiene prisa por escribirle a la cigüeña y más bien disfruta al lado de su pareja, ahora en Tik Tok, donde han compartido creativos videos.