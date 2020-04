Crece su preocupación, pero Yadhira Carrillo no se apartará de su esposo: ‘Mi tranquilidad es estar cerca de él’ La actriz reveló que Juan Collado le ha pedido no visitarlo para evitar cualquier riesgo

Fiel a cumplir con su palabra, Yadhira Carrillo no se aparta de su esposo, Juan Collado, incluso en este instante tan difícil en que los contagios por coronavirus crecen en México. Precisamente, se ha hablado sobre el riesgo que existe dentro de las prisiones derivado de esta circunstancia, algo que la actriz ha sabido asimilar, tomando de la manera más estricta sus debidas precauciones. Sin embargo, la vulnerabilidad de su marido por las condiciones de salud que presenta es una de sus grandes preocupaciones, la cual ha crecido con el paso de los días y que pudo reflejar durante su reciente visita al Reclusorio Norte.

Tan amable como suele ser, Yadhira se tomó unos minutos para hablar con la prensa, espacio en el que expresó su sentir ante el complejo panorama por el que atraviesa. Lo cierto es que, a diferencia de otras ocasiones, hizo mayor énfasis en los padecimientos que aquejan a Juan. “Estoy preocupada porque pues es un paciente muy vulnerable para esta situación, tiene problemas fuertes, lo sabemos, de asma, diabetes, de corazón, de pulmón, colesterol. Esto hace que él sea un paciente vulnerable y me preocupa mucho esta situación…”, dijo para los micrófonos de Telemundo.

En medio de la tempestad, la actriz también reconoció que su esposo ha hablado con ella para alejarla de cualquier riesgo, aunque asegura estar dispuesta a continuar a su lado, pues todo indica que de esta manera le es posible encontrar la paz que necesita. “De hecho me pidió que no viniera, que ya el día de hoy no viniera, pero realmente no puedo no venir, mi tranquilidad es estar cerca de él…”, reveló la estrella de telenovelas a las afueras de la prisión, protegida con un cubrebocas, como lo ha venido haciendo a lo largo de estas semanas.

De paso, la intérprete despejó las dudas en torno a cómo Collado se protege para evitar cualquier contagio al interior de la prisión, en donde permanece detenido desde julio de 2019. “Todos se están cuidando, todos traen su cubrebocas, todos se lavan todo el tiempo las manos, todas las medidas, por supuesto…”, explicó durante la charla. Mientras tanto, la actriz se mantuvo reservada en torno a los aspectos legales por los que ahora atraviesa su esposo, aunque sin perder las esperanzas que ha mantenido firmes a lo largo de este periodo.

A la par de estos acontecimientos, Yadhira ha celebrado su aniversario de bodas con el abogado, un agridulce festejo para el cual preparó algunas sorpresas. “Le traje chocolatitos, le traje algunos detalles, cosas que yo le hice y ahí vamos…”, explicó en días pasados en entrevista para Despierta América, emisión en la que además confesó cómo sobrelleva la ausencia de su compañero en el hogar. “Ya estando en casa sin él es fuerte la tristeza, muy fuerte… Tú compras tu tarjeta adentro, y con esa tarjeta toda la gente puede hacer llamada por dentro en teléfonos públicos que están bien puestos ahí y entonces me llama siete veces al día, más o menos…”, contó.

