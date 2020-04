‘El Chicharito’ rompe el silencio sobre la sensible partida de su abuelo: ‘He llorado mucho’

De las referencias masculinas que más influyeron en la vida de Javier Chicharito Hernández esta su abuelo materno don Tomás Balcázar quien, lamentablemente, falleció este 26 de abril a la edad de 88 años, en su natal Guadalajara. Conmovido por la noticia, el jugador de El Galaxy rompió el silencio y protagonizó un live en Instagram, donde habló de las últimas horas de su abuelo, de la cercana relación que sostuvieron y de lo agradecido que está con la gente que, a través de redes sociales, le han enviado sus condolencias.

El futbolista habló detalladamente de la situación de salud que enfrentó su abuelo antes de morir: “Como sabrán mi abuelo falleció, fue un proceso de dos días (…) el primer diagnóstico era que tenía una hernia que, posiblemente, estaba bloqueando al intestino que no podía trabajar muy bien; trataron de estabilizar su presión y después de eso lo operaron, pero la sorpresa cuando lo operaron fue que su colon estaba completamente gangrenado y era un poco tarde cuando se dieron cuenta, toleró la operación, como el gran Balcázar que era, pero decidió descansar. Nos hablaron para darnos la noticia que falleció”.

Visiblemente afectado, Chicharito recordó a su abuelito y lamentó no haber podido abrazarlo por última vez: “Agradecerle a toda esa gente que me ha escrito, que le ha escrito a mi familia, que lo tiene en su pensamiento a mi abuelo que lo están recordando mucho, eso significa que seguirá aquí (…) Me encantaría verlo, hablar con él escucharlo, sentirlo, pero lo estoy haciendo de otra manera. He llorado mucho, ya saben que yo lloro mucho, lloro de felicidad, de tristeza, cuando me enojo”, detalló.

Chicharito reveló que, desde que nació, es muy apagado a la familia de su mamá, por lo que don Tomás deja un espacio irremplazable dentro de la familia Balcázar: “Se nos fue un integrante del dream team, como nosotros le decimos (…) No hay palabras para describir este sentimiento, y los que han vivido la pérdida o la muerte de un ser tan cercano, saben de lo que estoy hablando. Mi abuelo es una figura muy gigantesca en mi familia, obviamente estoy triste”.

El mexicano recordó las cualidades de su abuelito a quien describió como un hombre amable y solidario: “Recordar a don Tomás Alcázar es recordar a un ser humano completamente leal, muy bondadoso, con un carácter muy fuerte, pero a la vez muy amable, siempre pensando en el prójimo, muy bromista, feliz, siempre con una sonrisa y muy amoroso con todos sus hijos, nietos, con todos”.

El futbolista reveló el lema que su abuelo, su papá y él tienen en referencia a la profesión que se ha convertido en una tradición familiar: “Le dimos todo al futbol y el futbol nos regaló toda una vida”. Por último, Chicharito aclaró que se encuentra en Los Ángeles cumpliendo con el confinamiento por el Covid-19, aunque descartó la posibilidad de viajar a Guadalajara, aseguró que cuando la contingencia se levante probablemente se reúna con su familia para honrar la memoria de don Tomás Balcázar.