Desde el hospital, Silvia Pinal habla por primera vez tras su operación: ‘Estoy como nueva’

Han pasado 3 días desde la operación de cadera a la que fue sometida doña Silvia Pinal, luego de sufrir una caída en su casa, el jueves pasado, que derivo en fractura. Todavía desde el hospital, la actriz ofreció sus primeras declaraciones respecto a esta intervención, en el espacio radiofónico de Maxine Woodside, Todo para la Mujer; con muy buen ánimo y lista para regresar a su casa, reconoció que sólo está esperando el alta médica para dejar el nosocomio, pues ya puede caminar y no siente molestias: “Estoy como nueva”, dijo al inicio de la charla.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque reconoció que ella está lista para dejar el hospital, está a la espera de la indicación del médico: “Yo quisiera irme hoy, pero no creo que me dejen ir hoy, pienso que me dejarán ir mañana. Ya puedo caminar y puedo levantarme porque no me duele, pero en caso de que el doctor me diga que no me puedo ir, entonces haría un esfuerzo máximo, porque sí me interesa irme”, explicó la actriz.

VER GALERÍA

Silvia reiteró que, ha sido su hijo Luis Enrique quien ha estado con ella en el hospital pues, debido a la contingencia por el Covid-19, sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se encuentran fuera de la Ciudad de México. Aunque han estado muy al pendiente de ella, reconoció que nos les ha podido dar detalles, pero saben que se encuentra bien: “Hablé relativamente, porque no tenía yo de qué hablar, solo decirles cómo me caí, eso es todo, ya saben todos que me caí, cómo me caí”, comentó.

Después de que se diera a conocer la hospitalización de doña Silvia Pinal, su hija mayor, Sylvia Pasquel publicó en redes sociales un clip en el que explicó qué ocurrió: “El día de ayer, mi mami sufrió un accidente en su habitación, de su casa en la Ciudad de México, se tropezó con un tapete, esto hizo que perdiera el equilibrio y que cayera de sentón, provocándole una fractura en la cadera. Como ustedes saben en los hospitales siempre piden donadores de sangre, esto no quiere decir que mi mamá esté, ni en peligro, ni en riesgo, ni grave”.

VER GALERÍA

El viernes por la noche, Pasquel volvió a recurrir a sus redes sociales para informar que la operación de la primera actriz fue un éxito: “Amigos, con la buena noticia que mi mamá ya salió de su operación, que la operación fue un éxito, estamos esperando nada más que la pasen a su habitación para que empiece con su recuperación y pueda regresar a su casa. Muchas gracias a todos los que llamaron y a todos los que se preocuparon por ella”, finalizó Pasquel.