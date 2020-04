Aislinn Derbez: 'Me daba pánico confrontar una separación'

La noche del 23 de abril fue una de las más especiales para Aislinn Derbez, quien hizo realidad otro más de sus sueños al estrenar su primer podcast titulado La Magia del Caos. Fue a través de este espacio que la actriz se sinceró de una manera distinta con sus fanáticos, pues abordó, desde un enfoque muy personal, parte de las circunstancias que a lo largo de estos meses han marcado su vida, -recordemos que recientemente se separó de Mauricio Ochmann-, por lo que dio muestra de los valiosos aprendizajes que hoy le han permitido ser una mejor persona, motivada por la maternidad que ha llenado de ilusión cada uno de sus días.

Sin más preámbulo, Aislinn puso todo en marcha para dar la bienvenida a este espacio a una persona que, desde hace algún tiempo, ha sido de sus mejores confidentes: el actor Odin Dupeyrón, a quien además confesó parte de las inquietudes que surgieron en ella y que dieron pie a este proyecto. “Yo quería sacar este podcast desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos meses, pero te voy a decir algo, yo quería hablar de cosas que yo no había vivido y que yo no había experimentado… muchas cosas no me habían pasado a mí pero yo decía ‘yo sé de ellas porque he leído y yo sé qué es lo mejor’…”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con Aislinn, esas experiencias que necesitaba para hablar de los temas que deseaba llegaron de un momento a otro, algo que cambió su perspectiva y que al mismo tiempo la hizo enfrentarse a sus miedos. “La vida me puso las pruebas más cañonas yo creo que el último año, el último año y medio y fue así como de ‘órale, ¿quieres hablar de este tipo de cosas?, pues ahí te va la experiencia porque así solito pues no se puede’. Me aventó así una cantidad de experiencias bien fuertes… para empezar todo lo que me daba miedo… Me terminó pasando todo lo que no quería, todos mis miedos, me daba pánico confrontar una separación, me daba pánico confrontar todo lo que me está pasando en la vida. Ya ahorita estoy como que saliendo de esa etapa, pero esos últimos dos años que viví fueron de mucha confrontación de vivir todo eso que me daba pánico…”.

La actriz también reveló que la maternidad fue otro de los aspectos por los cuales se empeñó en mejorar, y aunque idealizó mucho de lo que deseaba, todo se tornó distinto, como el hecho de que al nacer su bebé fue llevada al hospital. “Tuve que confrontar todos mis miedos para poder tener esa experiencia y entonces sí hablar de ello desde la experiencia. Me daba pánico parir, por ejemplo, yo no me sentía preparada para ser mamá y de repente me puse a trabajar durísimo ‘yo tengo que ser la mejor madre del mundo’…”, aseguró.

Finalmente, y al hablar de la dependencia que suele existir entre algunas personas, Aislinn manifestó su opinión sobre el amor y las relaciones sanas, evocando la frase que uno de sus amigos le compartió. “Me dijo (su amigo), ‘el verdadero amor es respetar el libre albedrío del otro’. Ahí está el verdadero amor, para mí esa ha sido la lección de vida de los últimos meses, es así de ‘te amo y respeto tu libre albedrío y tengo que dejar de controlar, porque el querer controlar-te, yo, querer controlar mi amor por ti, o querer controlar que yo solo te amo si tú estás conmigo, o si tú me quieres en la forma que yo quiero, o si tú haces tal cosa’, que todos lo hemos hecho, no es realmente amor…”, aseguró.

