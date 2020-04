Aislinn Derbez, en vísperas de su nuevo podcast: 'Mientras más te abres al dolor más rápido se va'

Inmersa en una ola de cambios a nivel personal, Aislinn Derbez se siente llena de inspiración para echar a andar uno de sus más esperados proyectos, su podcast titulado, La Magia del Caos, el cual llega en un momento clave en la vida de la actriz, que recientemente se separó del padre de su hija, Mauricio Ochmann. Precisamente, ella abrió su corazón sobre este tema, para relatar lo difícil que fue transitar por esa etapa, a la cual ha podido hacer frente con plena madurez a través de determinadas estrategias, de las que hablará próximamente en su espacio, el cual ha nombrado así pues asegura que del “caos y el dolor puede derivar la magia”.

En víspera del estreno de su podcast, programado para la noche del 23 de abril, Aislinn conversó con algunos fanáticos a través de Instagram Live, entre ellos una joven con la que compartió la manera en que ella ha dejado fluir sus emociones. “En los últimos meses, sobre todo en diciembre que yo estaba hecha pedazos, me acuerdo perfecto, escribí de verdad, como cincuenta páginas de todo lo que yo estaba sintiendo, de todo lo que me pasaba por la cabeza, de todo lo que me causaba enojo, de todo lo que estaba ahí como unas sensaciones espantosas de ‘me voy a morir’, de verdad lo escribía, todo lo que sentía sin filtro, sabiendo que nadie más en la vida lo va a leer…”, contó.

Durante esta charla nocturna, Aislinn hizo más revelaciones, entre ellas, la importancia que ha tomado en su vida el hecho de dar lugar a las emociones, sean estas positivas o negativas, algo que ella aplica en todo momento. “Hoy que me levanté super triste, de verdad, dije ‘pues venga’, entonces me abro, pienso en las cosas que me están haciendo sentir triste, me quedo ahí, si quiero llorar lloro y no me peleo con la emoción, no la finjo, como que todo esté ahí sin hacer absolutamente nada…”. Y claro, la actriz está segura que de esta manera ha podido encontrar el remedio a esas circunstancias complejas pues hoy más que un nunca tiene claro cómo hacer para superar el dolor. “Mis amigas se burlan mucho porque dicen que le echo limón a mis heridas… y les digo, ‘pues es que sí’… porque siento que sí, que entre más te abres al dolor más rápido se va…”, admitió.

Entre otras cosas, la hija de Eugenio Derbez reconoce la gran influencia de determinadas lecturas en su vida diaria, pues es a través de las páginas que ha encontrado las respuestas a muchas de las interrogantes. Así mismo, el permanecer en contacto con personas de su confianza también ha sido alentador. “Escribir me ayudó demasiado para sacar todo, obviamente busqué terapia, en los libros… en cuanto me sentía con ansiedad de ‘algo me va a pasar’, leía un libro, muchísimas cosas que me sirvieran, hablar con amigos que confías en ellos, que ames y admires su ejemplo de vida…”, confesó, asegurando que incluso en su podcast incluirá una sección con sus libros favoritos.

En ese breve espacio, y antes de irse a dormir, Aislinn hizo mención de cómo las caminatas en la naturaleza o en el jardín han sido de lo más reconfortantes en momentos complicados, incluso hacer ejercicio y, por qué no, escuchar algunos podcast. “Mi terapeuta me dijo, ‘tienes que hacer cardio para que estés más feliz, por salud mental y salud física’, y entonces empecé a escuchar podcast mientras salía a correr… y de verdad de repente me di cuenta ya llevaba corriendo 40 minutos…”, afirmó.

