'Qué lindo te ves Esperancito…', Eugenio Derbez se resigna con su labor menos favorita en casa

Estos días en cuarentena no ha sido del todo malos para Eugenio Derbez, pues él mismo ha reconocido que ha aprovechado para disfrutar junto a su familia, pues usualmente con tanto trabajo, no puede hacerlo tanto como quisiera. Pero estar en casa también ha conllevado hacer algunas cosas que no le encantan al actor y una de ellas es lavar los trastes. Si bien él siempre ha sido el mayor apoyo de su esposa Alessandra Rosaldo, lo cierto es que dicha tarea del hogar no le agrada en lo absoluto. Pero al ser un matrimonio sólido y muy unido, decidieron hacer un trato para resolver las cosas, sin embargo, también involucraron la opinión de sus seguidores. "¿Qué opinan? Opción 1: SÍ hacemos un show desde casa y SÍ lavo los trastes. Opción 2: NO hacemos un show desde casa y NO lavo los trastes", propuso Eugenio en su Instagram hace varios días. Y ayer, el intérprete compartió un video en el que se le ve muy concentrado lavando los trastes, ante lo que Alessandra se mostró muy complacida. Es que los fans de la pareja no tardaron en participar en la consulta, y la mayoría apoyó la idea de que el intérprete participara en las tareas del hogar, pues consideraron que era lo justo. "Sugiero que en un gesto de solidaridad, todos los maridos deben entrarle con -al menos- el 50% de las labores de hogar. ¡Solidaridad conmigo!", escribió Derbez.Y también se manifestaron a favor de que estos famosos hicieran un show desde su casa. "Mientras leen esto... Ale, Aitana y yo estamos preparando un show de TV desde casa para que vean cómo vivimos nuestra cuarentena", anunció el intérprete, que más tarde reveló que eñ título de esta novesosa producción será DesHecho en casa estará disponible por la plataforma de streamig Pantaya. Mientras de estrena este nuevo programa, puedes ver una probadita de la vida en casa de Eugenio, ¡incluída su faceta de 'Esperancito' con las labores del hogar! Haz click en el video.

