Resurge una vieja entrevista de Fernando Colunga en la que habla como nunca de los rumores sobre su vida

Su talento, porte e innegable atractivo físico han hecho de Fernando Colunga uno de los galanes preferidos de la televisión. Muchas han suspirado por este guapo actor y aunque se le ha relacionado sentimentalmente con algunas famosas en el pasado, él nunca ha confirmado nada. El intérprete ha preferido mantener su vida amorosa al margen de los reflectores, situación que algunos han aprovechado para difundir rumores, los cuales al parecer a él no le quitan el sueño. Poco más de un mes después de que el intérprete celebrara su cumpleaños número 54, ha resurgido en redes sociales una vieja entrevista, la cual ha tomado fuerza ahora debido a la sinceridad y transparencia con la que Fernando abordó temas de índole personal.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Cuentas de fans de Colunga han difundido en YouTube una entrevista realizada por el periodista Gustavo Adolfo Infante para el extinto programa En Compañía De, que se transmitía en Cadenatres, apuntando a que data de julio de 2008. En la charla, el actor se dejó ver de lo más despreocupado, y ante la pregunta expresa sobre si ha sido cuestionado respecto a sus preferencias, él contestó de buena gana. “Eso nunca me lo van a preguntar y si me lo preguntaran les contestaría 'no' y ya, pues lo normal ¿no? Y si fuera, diría 'sí, ¿y?'”, aseguró con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

“Yo creo que cada quien tiene que vivir su vida como la tiene que vivir, con los parámetros como la tiene que vivir. Yo creo que nada más Dios juzga, nadie más juzga en la vida, tú no puedes juzgar a nadie”, reflexionó Fernando, antes de asegurar que incluso le sorprende que haya gente que dedique su tiempo a inventar cosas sobre su vida. “Al final es energía que me está dedicando de alguna forma, y no tengo que irla a convencer”, continuó.

Totalmente sincero y desinhibido, Fernando habló incluso de los rumores que ha escuchado sobre su vida amorosa. “Que si yo estoy en Televisa es porque uno de mis máximos romances es un gran ejecutivo de ahí, bueno, yo te puedo decir todo lo que he escuchado”, relató entonces, dejando ver lo poco que le afecta lo que digan. “El saber que me inventen todo ese tipo de cosas, porque digo, de verdad les debo de causar una gran crisis o motivación para tomarse tanto tiempo en mí, y poder asegurarlo. Yo estoy convencido, o tengo un clon o de verdad o le produzco algo muy especial a algunas gentes”, señaló.

VER GALERÍA

Fue también en aquella entrevista que Colunga explicó las razones por las que no le interesa desmentir todas aquellas versiones que han rodeado a su vida amorosa. “No es que no me interese, yo creo que tú tienes que tener contento en este negocio, número uno: a tu público, en tu vida tú tienes que tener contenta a la gente que te quiere, a la gente que amas, a la gente que respetas, a esa es a la gente a la que tú le tienes que cumplir y no la puedes defraudar de ninguna forma”, aseguró, dejando ver que las opiniones que terceros tengan sobre él no le son muy importantes. “Obviamente tengo defectos, todo tenemos defectos, pero si lo que quieren es buscar algún defecto por ahí, chueco, sucio, pues no lo van a encontrar, ese sí no lo tengo”, garantizó.

VER GALERÍA