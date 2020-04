Raúl Araiza recuerda cómo reaccionaron sus hijas a los problemas matrimoniales que enfrentó

Como nunca, Raúl Araiza abrió su corazón en una charla que sostuvo con Yordi Rosado, en el programa La última y nos vamos, en esta entrevista, el conductor tocó temas que había preferido mantener en privado, como la reacción de sus hijas, Roberta y Camila, a la fuerte crisis matrimonial que vivió, en septiembre de 2015, con su entonces esposa, Fernanda Rodríguez, luego de la publicación de unas imágenes con otra mujer, con quien admitió haber cometido una indiscreción.

Cuando el conductor de Hoy se vio envuelto en este problema, una de las cosas que más le preocupaban era la opinión de sus hijas, quienes fueron las primeras con las que habló luego de darse a conocer la noticia: “Aprendí después, cuando me fui a la clínica, que la culpa no sirve de nada, no existe, son las consecuencias de tus acciones. Yo me fui corriendo a la escuela de mis hijas y les dije: ‘Hijas pasó esto’. Antes de que ellas se enteraran, salí de Televisa a verlas y les expliqué, ya estaban grandes, de 14 o 15, les dije: ‘su papá falló en esto, mi vida es pública y ha esto estamos expuestos’”, contó.

Araiza recordó que la respuesta de las, entonces adolescentes, lo sorprendió gratamente: “Se voltearon mis hijas -que fue de los regalos más grandes- y dice Camila: ‘Mira papá, tú no nos fallaste a nosotros, le fallaste a mamá, cuando nos falles a nosotros, entonces nosotros te juzgamos”. Tras hablar con sus hijas, Raúl tuvo claro lo que tenía qué hacer: “Me les quedé viendo y con eso tomé toda la fuerza del mundo, salí y dije: ‘acepto la consecuencia que vengan’”.

En aquel momento, el conductor consideró correcto admitir parte de la responsabilidad, pero también aprovechó para dejar claro que la publicación que lo dio a conocer alteró varias partes de la historia: “Fue una cuestión pasajera, no como lo decía la revista, no tuve una relación de 10 años, ni fue mi amante, no, nunca, pero sí acepté la parte en la que tuve que ver y que me involucré, fueron 10 años de amistad (…) sí había un involucramiento, sí había sucedido y acepté lo que tenía que aceptar”, explicó.

Aunque Fernanda Rodríguez y él continuaron cinco años más, en octubre de 2019, anunciaron su separación, luego de más de dos décadas como marido y mujer. Aunque concluyeron su relación sentimental, siguen siendo familia y así se refirió a su tiempo juntos: “24 años hermosos años, sí. Tuve a mis dos gordas, a Roberta y a Camila, quienes han sido el tesoro de nuestra vida, la infancia que viví con ellas fue muy buena. Ellas fueron un gran regalo para Fer y para mí, una vez que nos casamos y fuimos papás, dijimos ‘a morir’”, comentó al termino de la entrevista.