Enérgica, Pati Chapoy niega rumores en torno a ella: 'Que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho' La comunicadora expresó su molestia por la manera de actuar de algunos periodistas

Sin más rodeos, y tan directa como ha sido en ocasiones anteriores, Pati Chapoy puso punto final a los rumores en torno a su persona, dirigiendo un enérgico mensaje a través de las redes sociales. De esta manera, la periodista de espectáculos se deslinda de cualquier señalamiento o acción con la que se le relacione, luego de que se mencionara su nombre en una publicación, en la que se habla de un supuesto cambio al interior de Televisión Azteca. Precisamente, en esas líneas, la comunicadora muestra su indignación por la manera en que suelen manejarse algunas personas que ejercen el periodismo, por lo que hizo un llamado a no dejarse engañar.

Puntual, Pati se pronunció en su cuenta de Twitter, incluyendo además el artículo en donde se habla de ella, para defender así su posición y dar prueba de la nula veracidad en aquella información. “Desmiento enérgicamente lo que esta nota afirma. Increíble que periodistas que se ufanan de ser serios den crédito a mentiras sin consultar a las fuentes…”, escribió Chapoy en las primeras líneas de este breve comunicado, con el que zanja de una vez por todas los dichos alrededor de su persona.

Por si fuera poco, la periodista enfatizó su molestia, rematando su mensaje con una contundente frase, reiterando, una vez más, que lo dado a conocer por esos espacios no es más que información falsa. “Que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho. Es absolutamente falso”, finalizó Chapoy, sin ahondar en más detalles sobre esta situación que acaparó toda la atención desde el primer instante.

Lo cierto es que, de inmediato, Pati recibió un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores, quienes le han expresado su apoyo ante esta circunstancia por la cual no ha guardado silencio, y que al parecer tuvo su origen en los comentarios que fueron dados a conocer en un canal de YouTube. Tras esto, han sido varios espacios en la red los que han hecho eco de los rumores, los cuales la comunicadora por fin ha aclarado.

Recordemos que para Pati, el uso de las redes sociales ha sido primordial a lo largo de estos años, pues a través de este espacio no solo suele compartir detalles de su vida profesional e incluso personal, sino también ha manifestado, en más de una ocasión, sus puntos de vista sobre diversos acontecimientos de actualidad. Y como ahora ha ocurrido, ha dado respuesta a esta serie de señalamientos, pidiendo a sus seguidores no dejarse engañar.

