Raúl Araiza se sincera sobre su divorcio con Fernanda Rodríguez: ‘Yo me tenía que mover de lugar’

Después de 24 años de amor, en octubre pasado, Raúl Araiza anunció, durante una emisión del programa Hoy, que él y su esposa, Fernanda Rodríguez, habían decidido poner en pausa su matrimonio situación que, con los meses, se convirtió en divorcio. A la distancia, el conductor habló como nunca de este tema, durante su visita al programa de Yordi Rosado, La última y nos vamos, donde no sólo dio detalles de la infidelidad que cometió durante su matrimonio, también reveló que fue él quien decidió terminar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Más sincero que nunca, Raúl recordó cuando se hizo pública su indiscreción con la también actriz, Elba Jiménez, acontecimiento que marcó un antes y un después en su historia con Fernanda: “Fue una cuestión pasajera, no como lo decía la revista, no tuve una relación de 10 años, ni fue mi amante, no, nunca, pero sí acepté la parte en la que tuve que ver y que me involucré, fueron 10 años de amistad (…) sí había un involucramiento, sí había sucedido y acepté lo que tenía que aceptar”, recordó.

VER GALERÍA

Raúl narró que, en aquel tiempo, lidiaba con su problema de alcoholismo, situación que lo llevó al límite en varios aspectos de su vida: “Yo estaba muy envuelto en la enfermedad y tenía actos de mal juicio y, ese, precisamente fue uno de ellos, pero yo no podía evadir lo que era evidente. Yo pedí perdón a mi familia, perdón por faltarles al honor, sobre todo a Fernanda, por haberla traicionado”.

Aunque aceptó su parte de responsabilidad, la infidelidad tuvo consecuencias, pero al final triunfó el amor entre él y su esposa: “Obviamente me corren de la casa, me voy. Poco a poco se fue arreglando la relación, porque había toda una historia, no puedes aventar una historia nada más así, puedes no perdonarme, pero no podemos dejar de ser papás nunca, somos socios en el negocio y es mi mánager. Teníamos un viaje pagado y tomando terapia, la terapeuta nos dijo: ‘¿Por qué van a sacrificar el viaje?’ y nos fuimos a Dubái; fue un viaje increíble, quién sabe dónde acomodamos el dolor, más ella, se portó increíble y nos dio chance de pensar que podíamos seguir intentando, teníamos el derecho como cualquier pareja”, detalló.

VER GALERÍA

La segunda oportunidad entre Fernanda y Raúl los llevó a compartir algunos años más; sin embargo, después de este tiempo, decidieron continuar por caminos separadas: “Regresamos y nos volvimos a dar la oportunidad, nos aventamos otros cinco años, que es mucho, volvimos a tener mucho éxito. ¿Por qué se terminó la relación?, porque yo me tenía que mover de lugar, sentí que ya no tenía cuerda, ella lo platicó conmigo, no hubo terceras personas, por eso di otro comunicado”.

Con el cariño hacía su exesposa intacto, el conductor se deshizo en halagos hacia ella: “Fue una cómplice, fue fenomenal. Yo sí creo que fue un éxito nuestra historia, sucede que el tiempo cobra sus facturas, los hijos drenan a los padres, no hay tiempo para recuperar lo que se va perdiendo, por el desgaste, la monotonía, la costumbre y aunque se hacen intentos, en mi caso muy personal, creo que fue más digno el buscar horizontes (…) para mí, hubiera sido deshonesto quedarme sólo por quedarme”, finalizó.