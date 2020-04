¡Ouch! Paty Manterola comparte imágenes del accidente casero que sufrió

Estar mucho tiempo en casa puede resultar complicado, como ha ocurrido con Paty Manterola. La cantante, siempre transparente con sus fanáticos, reveló detalles del accidente casero que sufrió recientemente: una fuerte quemadura en el brazo. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la estrella continúe consintiendo con sus canciones a sus seguidores pues, por fortuna, todo se encuentra bajo control. “Yo creo que sí fue una quemadura de segundo grado, pero ya no me duele tanto…”, dijo Instagram, historia que podrás encontrar dando click al video a continuación. Cabe destacar que Paty también se ha mostrado muy agradecida por las atenciones que le han manifestado sus seguidores, quienes esta vez han sido testigos de una anécdota más en la vida de la intérprete, que además ama mantenerse muy activa en las redes sociales, espacio en el que ha sumado cientos de miles de fans. Por ahora, la también actriz disfruta de la cuarentena en casa, entregada de lleno a su faceta en la maternidad, una dicha que comparte junto a su mejor cómplice, su esposo Forrest Kolb.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS