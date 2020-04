Aislinn Derbez de cómo lleva su hija Kailani las cosas: 'Ni se entera'

Estos días de cuarentena, Aislinn Derbez ha estado de lo más reflexiva, no solo en lo que respecta al terreno sentimental, -pues recientemente se separó de Mauricio Ochmann-, sino también a todos esos aspectos que cambiarán a raíz de esta situación de salud que azota al mundo entero. Mientras tanto, ella permanece en su casa de Los Ángeles, desde donde ha concedido algunas entrevistas, como la reciente charla que sostuvo con su hermano José Eduardo a través de su canal de YouTube, a quien le hizo varias confesiones, entre ellas, cómo está pasando la pequeña Kailani esta temporada de constantes cambios.

Cabe destacar que debido al confinamiento, Kailani tuvo que dejar de ir a la escuela, por lo que ahora permanece en casa todo el tiempo, rodeada del amor y de los cuidados de su familia. Sin embargo, José Eduardo no pudo ocultar su curiosidad y de inmediato preguntó a su hermana cómo su sobrina está asimilando toda esta situación. “Kai ni se entera, entró en la escuela hace dos meses, y hace uno empezó la cuarentena, no duró nada su escuela…”, dijo entre risas la actriz, quien dejó ver lo mucho que disfruta de la compañía de su pequeña a lo largo de esta temporada, enteramente entregada a su faceta en la maternidad y, por qué no, al próximo estreno de su reciente proyecto: un podcast que llevará por nombre La Magia del Caos y que será lanzado este 23 de abril.

Recordemos que en días pasados, Aislinn también confesó que desde hace ya un año que no ha regresado al set de grabación, por lo que ahora solo cumple con sus compromisos profesionales desde su hogar, algo que le permite estar al pendiente de ‘Kai’. “Va a la escuela y ya no está yendo a la escuela, entonces esa parte sí está fuerte porque yo aprovechaba el tiempo de escuela para hacer mis cosas… pero no está tan grave, no me la he pasado nada mal…”, dijo recientemente la actriz en entrevista con Roger González.

Sin embargo, la estrella ha revelado lo importante que ha sido para ella fomentar la comunicación con su hija, lo que ha sin duda ha sido favorecedor en todos los sentidos. “Yo le comunico todo siempre, entonces le explico así perfectamente lo que está pasando desde que era bebé. La parte de la comunicación creo que ayuda mucho a que no haga tantos berrinches y cosas así…”, dijo Aisslin.

Y mientras el confinamiento continúa, Kailani además tiene la dicha de compartir con su papá, así lo ha dejado ver Mauricio a través de sus redes sociales, quien en más de una ocasión ha presumido las simpáticas instantáneas junto a la niña, algunas de ellas, incluso, capturadas por la propia Aislinn, según ha publicado el actor. Después de todo, al interior del hogar no cesan las sonrisas y qué mejor oportunidad que esta para reafirmar los lazos afectivos entre ellos.

