'Como de novela', Ariadne Díaz comparte cómo conoció a la familia de su papá a los 18 años

Más allá de su trabajo en la televisión, Ariadne Díaz ha sido protagonista de conmovedoras historias de la vida real, como cuando antes de ser famosa tuvo un primer encuentro con su familia paterna, capítulo que hoy recuerda con mucha claridad. De lo más sincera, la actriz abrió su corazón para sus fanáticos, -como lo ha hecho en ocasiones anteriores-, a quienes reveló detalles de este instante tan personal que ocurrió al cumplir la mayoría de edad, y que le permitió establecer un acercamiento especialmente con su abuela, de quien conserva gratas memorias.

Como muy pocas veces, la intérprete hizo un paréntesis durante sus charlas a través de las redes sociales para descubrir esta parte de su vida que sin duda la ha marcado para siempre. “Yo no crecí con mi papá, yo no viví con él, y conocí a mi familia paterna hasta los 18 años, como de novela, así de ‘hola ¿cómo están? Soy Ariadne, soy hija de’; le dije a mi abuela, que ya también en paz descanse, ‘soy hija de tu hijo Alfredo, hola, mucho gusto’…”, comentó durante la transmisión que realizó desde Puerto Vallarta, su ciudad natal y en donde pasa la cuarentena junto a su familia.

Ariadne recordó que fue a partir de ese instante cuando comenzó a forjar lazos con esa parte de su familia, aunque por motivos de su cambio de residencia la dinámica entre ellos se dio de manera distinta. “Entonces empecé a tener una relación con ellos a partir de los 18 años, una relación no muy profunda o no que nos viéramos muchísimo, porque justo a esa edad yo me fui a la Ciudad de México y ellos viven en Guadalajara…”, dijo de lo más sincera durante la conversación que atrapó de inmediato la atención.

Sin embargo, Ariadne conserva lindos recuerdos de la convivencia que llevó con su abuela, a quien describe como a una mujer bella y que desde el primer momento le brindó el mejor trato. “Como que de vez en cuando hablaba con mi abuela, lindísima, aparte guapísima, hermosa, siempre super arreglada y muy linda pues porque yo llegué a su casa como de novela de ‘hola ¿cómo están? Soy la hija que no sé si sabían que existía o no’…”, dijo durante la conversación, siempre transparente con algunos aspectos de su vida personal, como en esta ocasión ha ocurrido.

Por ahora, la protagonista de telenovelas como La Doble Vida de Estela Carrillo, se mantiene en casa pasando la cuarentena en compañía de su familia, eso sí, tan activa en redes sociales como suele ser. Basta con ver sus más recientes publicaciones, en las que posa de lo más sonriente junto a su hijo Diego y su amado Marcus Ornellas, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de estos años en que han compartido instantes inolvidables.

