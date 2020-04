Diego Luna sobre el emotivo reencuentro con sus hijos: ‘Significó la vida’

A finales de marzo pasado, Camila Sodi recurrió a su cuenta de Instagram para dar a conocer que su hija Fiona había dado positivo a la prueba de Covid-19 y que ella, que presentó síntomas, también siguió con los protocolos para enfrentar este virus. A principios de abril, luego de aislarse por completo más de 20 días, la actriz reveló que ella y su hija habían superado la enfermedad y que seguirían confinados hasta que el médico lo indicara. A poco más de tres semanas del último anunció, los hijos de la actriz han podido rencontrarse con su papá, Diego Luna, a quien no veían desde que se anunciaron los primeros contagios de coronavirus en nuestro país.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque no es fan de hablar de su vida privada en público, no pudo ocultar su emoción, luego de reencontrarse con sus hijos y durante una videollamada con Gael García Bernal, su socio en el proyecto Ambulante, reveló la buena noticia: “Hoy el primer abrazo que yo le pude dar a mis hijos significó la vida, significó todo y eso lo voy a seguir buscando, no importa cuantas restricciones se planteen en este nuevo mundo, yo lo voy a seguir buscando”, comentó mientras hablaban de la evolución que tendrá la convivencia tras la pandemia.

VER GALERÍA

Luna también confesó que, durante este aislamiento, no hay día que no eche de menos a su papá: “Tenemos mil aparatos, tenemos miles de cosas para estar conectados; sin embargo, no hay día que no me levante y añore darle un abrazo a mi padre y eso, por ejemplo, no se me va a quitar, no creo poder quitármelo de encima, a lo mejor, otras generaciones crecerán sin esas necesidades”, reflexionó. decimoquinta

En esta videoconferencia, Diego Luna y Gael García dieron a conocer que la edición de este año de Ambulante, que comenzará el 29 de abril y concluirá el 28 de mayo, se realizará de forma virtual; se informó que, a diario y de forma gratuita, se estrenará un documental en la página oficial de ese proyecto: “Hay que encontrar la forma de seguir conectados, de seguir siendo parte de una conversación de la cual ustedes son indispensables”, comentó Luna al final de su participación.

VER GALERÍA