‘Síganme para más recetas’, la respuesta de Anahí a las críticas

“Me he reído como hace mucho no lo hacía”, con estas palabras, Anahí hizo frente a la ola de memes y tik toks que se hicieron en honor a su último video viral. Cuando la cantante grabó un clip (hace un año) para su página web, en la que mostraba su receta para preparar enfrijoladas, nunca imaginó el revuelo que iba a provocar entre los internautas quienes han hecho de éste el tema de conversación del momento. Convertida en trending topic en Twitter, Anahí rompió el silencio y reaccionó al fenómeno con humor.

Antes de compartir las parodias más divertidas de su video, la cantante reveló que esa receta la publicó hace tiempo: “Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página, suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y que tienen casi un año, hasta encontrar algo para hacer chiste”, explicó, para luego, agradecerle por hacerla tendencia: “La verdad, gracias”. Tras la aclaración, Anahí quiso terminar con el tema e hizo un anuncio: “En temas que sí importan, hoy todos necesitamos de todos. Si quieres anunciar tu negocio o puedo ayudarte publicando algo aquí, cuanta con eso”, escribió.

Aunque quería darle vuelta a la página, los memes y algunas críticas continuaban. Fue entonces, que la cantante optó por silenciar a sus detractores con humor y comenzó a compartir los videos más graciosos: “Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros, en la vida de todos, me he reído como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente, me la volé”.

Divertida, Anahí siguió compartiendo frases con las que, claramente, demuestra cómo se hace frente a una situación como esta: “Síganme para más recetas”, escribió continuando con la interacción con sus seguidores. La cantante aprovechó la popularidad de su clip para invitar a sus fans a respetar el confinamiento: “Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas”. De hecho, invitó a continuar con el tema: “¿Qué pasó?, ¿ya se acabó?, uuuh… ni aguantan nada”, finalizó.

