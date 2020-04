El mensaje que Yadhira Carrillo ha enviado a Luis Miguel

Hace ya una década que los caminos de Yadhira Carrillo y Luis Miguel coincidieron, cuando el intérprete decidió elegirla para ser la actriz principal del videoclip de su tema titulado ‘Que Seas Feliz’, una colaboración en la que ambos interpretaron la historia de una pareja que después de vivir un intenso romance decide separarse. Y aunque aquello ha quedado en el pasado, hoy la estrella conserva con cariño los recuerdos de ese magnífico trabajo junto a ‘El Sol’, a quien además ha enviado los mejores deseos por la celebración de su cumpleaños número 50, apenas el 19 de abril.

Durante su reciente visita al Reclusorio Norte, en donde se encuentra detenido su esposo Juan Collado, Yadhira se tomó un tiempo para conversar con la prensa, respondiendo de lo más amable a varios cuestionamientos, entre ellos uno relacionado con el cantante. Por tal motivo, revivió algunos detalles nunca antes conocidos de la grabación del videoclip, que hasta el día de hoy es uno de los favoritos entre el público. “Me acuerdo que estábamos en Tequila, (Jalisco) y me senté abajo de un árbol, hacía mucho calor, estábamos listos para grabar y me dice (Luis Miguel) ‘¿no te quieres venir aquí a sentar en una silla Yadhi?’…”, contó la actriz, quien recordó simpática la respuesta que le dio al ídolo ese día. “No, aquí estoy bien, muchas gracias…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Despierta América.

“Ellos estaban allá trabajando y ahí me doy cuenta, Yadhira siempre seguirá siendo la misma, amo la tierra, el campo, el pasto, la sombra, el árbol y ahí me tiré abajo del árbol a sentir el fresco… Fue una jornada de trabajo preciosa, la pasamos muy bien, muy lindo…”, comentó la protagonista de telenovelas, quien antes de despedirse aprovechó el espacio para dedicar unas palabras a Luis Miguel por su 50 cumpleaños, sin duda, una de las fechas más esperadas entre los admiradores de ídolo musical. “Un abrazo muy grande, mucha vida, mucha salud para un ser que ha trabajado tanto…”, dijo Carrillo sonriente.

Y claro, no es la primera vez que la estrella comparte anécdotas de la grabación del videoclip, pues hace un par de años incluso reveló las razones por las cuales, asegura, Luis Miguel decidió elegirla como actriz del videoclip. “Decía que él me veía en mis novelas y que le gustaba mucho cómo lloraba y entonces me dijo: ‘¿Cómo haces para llorar? ¿Cómo llorabas así?’ Y le dije: ‘Yo estudié para eso y hay sensibilidad también, pero yo te podría decir a ti ¿cómo haces tú para tener esa voz tan extraordinaria y cantar tan bonito? Y me dijo: ‘Así nací’”, explicó en una charla con Imagen Televisión.

Por ahora, Yadhira se mantiene optimista ante las circunstancias por las que atraviesa, mientras su esposo permanece en prisión. Sin embargo, ha dado muestra de que nada ni nadie le borrará la sonrisa, algo que ha dejado claro en cada uno de sus encuentros con los medios de comunicación, y como ha ocurrido en esta ocasión tan especial.

