Como princesa de Disney, Eiza González canta a la perfección el tema de ‘La Bella y la Bestia’

La carrera de Eiza González como actriz va viento en popa, pues gracias su talento y dedicación ha logrado compartir créditos con grandes celebridades de Hollywood, entre ellas Vin Diesel, con quien participa en Bloodshot, su más reciente cinta. Sin embargo, otra de las facetas que tiene esta guapa mujer es la de cantante, aunque hace tiempo que no la saca a relucir. La mexicana de 30 años, que en 2007 triunfó con el tema principal de la telenovela de Lola... Érase una vez, ha querido revivir viejas épocas y ha compartido un video con el que ha demostrado que bien podría dedicarse de lleno a la música. La actriz publicó en sus Instagram Stories un breve clip en el que muestra su interpretación de Something There, canción que forma parte de la banda sonora de la película La Bella y la Bestia. Si bien se trata de un clip que ya había dado a conocer hace un par de años, ahora ha querido publicarlo nuevamente y ha causado sensación. "Amo el significado detrás de esta canción. ¿Cuál es tu musical favorito?", escribió en septiembre 2018. Y no ha sido la única ves que Eiza se ha inspirado en Disney para mostrar su bella y afinada voz, pues también por aquel entonces compartió su interpretación de Part of your world, tema de La Sirenita, lo que incluso levantó sospechas en ese entonces de que podría encarnar al personaje animado en la versión live-action de la película, lo cual sólo quedó en rumores. Lo que es un hecho es que esta talentosa y versátil mujer tiene todo para convertirse en la próxima estrella pop latina.

