Ferdinando Valencia: 'Nunca le reproché a Dios, fue lo único que me permitió encontrar la paz'

Cobijado por el amor de su familia y enteramente motivado por su profesión, Ferdinando Valencia ha podido salir adelante, tras la lamentable partida de su hijo Dante apenas en agosto de 2019. Lo cierto es que a lo largo de este periodo, el actor ha asumido con madurez el difícil acontecimiento que lo marcó para siempre, contando por supuesto con el apoyo incondicional de su inseparable compañera, Brenda Kellerman, con quien disfruta día a día ver crecer al pequeño Tadeo. A tenor de esa historia, él ha hablado de cómo vive el duelo en estos momentos, y de la paz que ha logrado encontrar gracias a la fe, al mismo tiempo en que permanece enfocado en su mejor terapia, el trabajo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

De lo más sincero, Ferdinando despejó las dudas y reveló si se siente tranquilo en estos instantes, en los que ha logrado consolidar valiosos aprendizajes. “Sí, por supuesto, tengo muchos motivos para estarlo. No puedo concretar esa respuesta porque mi vida es de momentos, hay algunos en los tengo calma, tengo paz, y otros en los que hay muchos argumentos para sentir ansiedad, pero siempre mi búsqueda es hacia la paz y hacer lo correcto…”, reveló el galán de telenovelas en entrevista con TVyNovelas.

Durante esa charla, Ferdinando además habló a corazón abierto de otro aspecto, siempre seguro de la postura que ha asumido ante la fe, más allá de las experiencias que le ha tocado vivir en el transcurso de estos años. “Nunca le reproché a Dios, ni antes, ni en ese momento ni después. Dios fue lo único que me permitió encontrar la paz, y estoy seguro de que muchas personas se pelean con él y con Dios no puedes pelearte…”, dijo con firmeza. “Sus decisiones son por algo…”, agregó.

VER GALERÍA

Mientras tanto, él y Brenda se encuentran más unidos que nunca, aunque al ser cuestionado sobre cómo se sienten estos días luego de transitar por una situación tan compleja, respondió con toda claridad, dejando ver que cada uno vive sus propios procesos. “Muy fuertes. De alguna manera yo no sé cómo esté Brenda, y Brenda no sabe cómo estoy yo, porque lo que nosotros tratamos de reflejar cada uno en el otro es un estado positivo…”, contó, para luego revelar que además ha llorado. “Hay momentos en los que me duelo, no me flagelo nunca, pero han pasado muchas cosas…”, contó.

Por ahora, tanto su trabajo como la familia han sido el principal soporte para Ferdinando, que ahora es parte del elenco de la telenovela ‘Como Tú no hay 2’. “Terapéuticamente representa sanación estar en un proyecto que me deja distraerme, que me deja pasarla bien…”, señaló. A la par, disfruta cada instante en compañía de su amada Brenda y su hijo Tadeo, a quienes considera “la principal sanación” que puede tener en casa, por lo que descarta asistir a terapia.

VER GALERÍA