¡De nuevo juntas! Aitana Derbez y Kailani Ochmann se reencuentran para pasar la cuarentena

La cercanía que hay entre la casa de Aislinn Derbez y la de su papá, Eugenio Derbez, en Los Ángeles, propició que la actriz y su hija, Kailani Ochmann, le hicieran una visita en medio del aislamiento, con el objetivo de que la pequeña pasara tiempo con su tía, Aitana Derbez, con quien ha crecido como si fueran hermanas. Después de semanas de estar separados, este fin, Aislinn y Kai se dejaron ver relajadas en el hogar del comediante, donde las niñas disfrutaron de una tarde de pelis.

A través de Instagram, tanto Aislinn como Eugenio, compartieron tiernas fotos de las niñas, quienes pasaron una tarde de domingo, como hace mucho no habían podido. Recostadas en un sofá, Aitana y Kailani disfrutaron de una película, entre palomitas y complicidad. En esta imagen, vemos lo grande que está la hija de hija de Aislinn y Mauricio quien, a pesar de ser tres años menor que Aitana, ya está casi de su tamaño.

Sobre lo mucho que ha crecido su hija, Aislinn comentó: “Creo que mi hija va a medir 2 metros. No es broma. Aitana ya casi cumple 6 años y Kai acaba de cumplir 2”. En la foto, Kailani luce, por muy poco, más pequeña que su tía, con quien tiene una relación muy cercana: “Amo que se amen como hermanas, aunque sean tía y sobrina (¿qué loco no?) Por cierto, creo que en esta cuarentena también me desconectaré de redes sociales por un rato. Detox y reset de todo. Lo bueno que aún podemos salir a la naturaleza”, escribió la actriz, hace unas semanas, al lado de una foto de su hija y de su hermana menor.

Aunque no se habían visto en persona, en días pasados, Aislinn y Kailani participaron en uno de los videos que Alessandra Rosaldo y su hermana, Mariana Sánchez, están realizado para recomendar rutinas de ejercicio en aislamiento. En aquel video en vivo, la pequeña Kai se mostró muy emocionada intentando replicar los movimientos y, por momentos, incluso sirvió como peso para que su mamá le imprimiera fuerza a la rutina.

Si bien Mauricio, Aislinn y Kailani habían estado realizando la cuarentena en su casa, quisieron pasar unos días con Eugenio, quien ha estado documentado varias situaciones del hogar en Instagram donde, incluso, ya preguntó a sus seguidores si les gustaría que grabara un show familiar. Son tantas sus ganas de compartir con sus fans que, hasta se comprometió a realizar la mitad de las tareas domésticas, con tal de que Alessandra acceda a salir en este proyecto.