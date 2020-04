La foto de Luis Miguel que no habíamos visto nunca antes

La emoción no solo invadió a los fanáticos de Luis Miguel por la celebración del cumpleaños número 50 del cantante, sino también a uno de sus entrañables amigos de la juventud, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Y es que el conductor de televisión tuvo una especial manera de felicitar al ídolo, esto al sorprender a sus seguidores en redes sociales con una fotografía inédita del baúl de los recuerdos, detalle que sin duda ha hecho evidente que, más allá de la distancia, el cariño entre los dos ha logrado trascender. Recordemos que, desde hace algunos años, ellos han retomado el contacto, tras un tiempo de haberse mantenido alejados por diferencias personales, aunque eso simplemente ha quedado en el pasado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En esta ocasión ‘El Burro’ no dejó pasar la oportunidad para enviar a su amigo una linda felicitación, a la cual agregó una comentada postal que se ha convertido en la sesión desde que fue publicada. En la misma, aparecen los dos de los más sonrientes posando para la lente y con aquellos looks que los caracterizaron por aquellas épocas. Por supuesto, la imagen además fue acompañada de un breve mensaje. “¡Muchas felicidades Mickey! 50 años, pásala muy bien @lmxlm”, escribió el 19 de abril, día en que el intérprete celebra un año más de vida.

Y claro, las reacciones entre sus seguidores fueron inmediatas, pues dieron a la foto miles de “me gusta” y un sinfín de comentarios. Sin embargo, -ya de regreso al programa Hoy tras un periodo de cuarentena-, los integrantes del matutino se percataron de que el único “me gusta” que faltaba en la instantánea era precisamente el de Luis Miguel, por lo que él mismo explicó qué hay detrás de este notable detalle que despertó algunas dudas. “Hace poco mencionabas que por qué no me puso like, porque él no maneja Instagram…”, explicó Van Rankin sonriente a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta, que hicieron mención del cumpleaños de ‘El Sol’.

VER GALERÍA

Entre otros aspectos que llamaron la atención también está lo jóvenes que ambos lucían en esa época, por lo que ‘El Burro’ compartió un importante dato en relación con la imagen. “Teníamos como 31 o 32 (años)…”, aseguró, poniendo fin así a una de las mayores interrogantes en torno a la publicación. De esta manera, los amigos ponen en alto su amistad, tras superar una diferencia del pasado que los mantuvo distanciados por veinte años. “Porque le hicimos una broma por teléfono en un programa de Esteban Arce, le hicimos una broma a José Pérez, un asistente que ni siquiera era él, él era especial y no le podía yo hacer una broma yo a él… Ni siquiera fui yo”, dijo. No obstante, lo ocurrido molestó a Luis Miguel, quien llamó a Van Rankin para reclamarle. “No me metas en tus bromitas” dijo ‘El Burro’ al recordar las palabras del intérprete en noviembre de 2018.

Mientras tanto, según pudo saber ¡HOLA!, el cantante recibió su 50 cumpleaños de una manera atípica, lejos de su familia, sus amigos y su pareja, Mollie Gould, que por ahora se encuentra en California. A la par de esto, debido a la crisis sanitaria, Luis Miguel se ha visto obligado a mantenerse confinado en su yate, en la ciudad de Miami, locación en la cual se ha dejado ver a lo largo de los últimos meses. Pero todo indica que vienen tiempos favorables para él, pues permanece enfocado en un nuevo disco y en la realización de la segunda temporada de la serie sobre su vida.

VER GALERÍA