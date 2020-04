Como parte del proceso legal, salen a la luz mensajes de texto entre Meghan Markle y su padre

Como parte de la demanda que Meghan Markle y el Príncipe Harry emprendieron, en octubre pasado, contra varios medios de comunicación que presuntamente comenzaron una campaña de desprestigio en su contra; se dieron a conocer, como parte de la evidencia, varios mensajes de texto entre Markle, Harry y el padre de ella, Thomas Markle. En estas conversaciones se revela que los Duques le habían ofrecido un equipo de seguridad para evitar que fuera víctima del acoso de la prensa, meses antes de la boda. Dichos mensajes formarán parte de la defensa que se presentará como prueba para demostrar la violación a la privacidad que cometieron en contra de los Duques, los medios Associated Newspapers, The Mail on Sunday y MailOnline, quienes publicaron, en 2018 una carta privada que Meghan le envió a su padre.

En esta audiencia, que tendrá lugar el próximo viernes, de forma remota, se mostrarán varios textos, entre ellos, uno que Meghan le envió a su padre, 15 de mayo de 2018: “He estado intentando contactarte todo el fin de semana, pero no respondes ninguna de nuestras llamadas, ni nuestros mensajes de texto. Estoy muy preocupada por tu salud y por tu seguridad, hemos tomado todas las medidas para protegerte, pero no estoy segura de qué más podemos hacer si no nos respondes”.

En estos mensajes se muestra el interés de Meghan Markle por proteger a su papá: “¿Necesitas ayuda?, ¿Podemos enviar nuevamente el equipo de seguridad? Lamento mucho saber que estás en el hospital, pero necesito que te pongas en contacto con nosotros, ¿en qué hospital estás?”, le escribió la actriz. Ante la ausencia de respuesta por parte de su padre, Meghan le envió otro mensaje, 10 minutos después del anterior: “Harry y yo tomamos una decisión esta mañana y estamos enviando al mismo equipo de seguridad que rechazaste, este fin de semana, para estar presentes y asegurarnos de que estés a salvo. Estarán a tu disposición tan pronto como los necesites. Por favor, llámame lo antes posible, todo esto es muy preocupante, pero tu salud es lo más importante”.

Este último texto sí fue respondido por el padre de Meghan quien le dijo que estaba bien, que permanecería en el hospital un par de días más y rechazó nuevamente la seguridad. En los documentos queda al descubierto que, aunque Thomas no quiso darle a su hija detalles de su estado de salud, sí realizó una declaración pública a través del sitio web TMZ, donde reveló que su ingreso al hospital había sido porque sufrió un ataque cardíaco, publicación a través de la cual Meghan se enteró de la gravedad de la situación.

La evidencia también incluye un mensaje que el Príncipe Harry le envió a su suegro, en el que intentaba alertarlo sobre incluir a la prensa en este tema: “¡Tom, Harry otra vez! Realmente quiero hablar contigo. No necesitas disculparte, entendemos las circunstancias, pero hacerlo público solo empeorará la situación. Si amas a Meg y quieres corregirlo, llámame, ya que hay otras dos opciones que no implican que tengas que hablar con los medios que, incidentalmente, crearon toda esta situación. Llámame para que pueda explicarte”, se lee en la primera parte del mensaje enviado por Harry a Tomas.

En esta conversación, el Príncipe Harry le quiso transmitir que todo entre ellos estaba bien: “Ni Meg, ni yo estamos enojados, solo necesitamos conversar contigo. Hablar con la prensa resultará contraproducente, confía en mí Tom. Solo nosotros podemos ayudarte, como lo hemos intentado desde el primer día”. Con estas pruebas, los Duques planean demostrar que los dicho del padre de Meghan fueron completamente manipulados por los medios citados, para crear toda una controversia en torno a su boda y su relación familia.

