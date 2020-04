'Lo más importante es levantarse', Yadhira Carrillo comparte cómo celebró sus ocho años de matrimonio

En medio de la tempestad, Yadhira Carrillo mantiene firmes sus ilusiones, pues a pesar de que su esposo, Juan Collado, se encuentre en prisión desde hace ya algunos meses, el amor que los une es inquebrantable. Así lo ha dejado ver la actriz durante su reciente charla con los medios de comunicación a las afueras del Reclusorio Norte, pues tan amable como acostumbra, incluso compartió detalles de la íntima celebración de su octavo su aniversario de bodas, una de las fechas más especiales en el calendario familiar. Lo cierto es que más allá de las circunstancias, las reflexiones han sido esenciales para la estrella de telenovelas, que con plena transparencia ha puesto en alto las importantes lecciones que la vida le ha otorgado.

A pregunta expresa, y de muy buenos ánimos, Yadhira confesó que para ese día consintió a su marido con algunos presentes, como siempre lo ha hecho cada que la ocasión lo amerita. “Le traje chocolatitos, le traje algunos detalles, cosas que yo le hice y ahí vamos…”, explicó en una entrevista dada a conocer por el programa televisivo Despierta América. Por supuesto, ella habló de la fortaleza que la invade en este instante, siempre optimista y dispuesta a nunca bajar la guardia. “En la vida no sabes qué te va a tocar, si enfermedades, muerte o este tipo de cosas, que ni tú pides y que tampoco a veces son merecidas pero que te toca vivir en la vida y lo más importante es levantarse, permanecer y poder salir adelante y levantarse, para mí eso es lo más importante y si Dios nos permite así siempre será…”.

Y claro, para la actriz no ha sido nada fácil transitar por esta situación, aunque tanto ella como su esposo han podido establecer una dinámica que, hasta el momento, les ha permitido permanecer cerca el uno del otro, en especial durante los horarios en que las visitas a la cárcel no son permitidas. “Ya estando en casa sin él es fuerte la tristeza, muy fuerte… Tú compras tu tarjeta adentro, y con esa tarjeta toda la gente puede hacer llamada por dentro en teléfonos públicos que están bien puestos ahí y entonces me llama siete veces al día, más o menos…”, contó.

Mientras tanto, Yadhira sigue al pie de la letra las medidas que se han implementado en la prisión a raíz de la pandemia de coronavirus, sin dejar de mencionar que últimamente se ha dejado ver ante las cámaras usando un cubrebocas para prevenir cualquier riesgo de contagio. “Ya cumplimos nueve meses y días y sigue siendo exactamente lo mismo, cuatro visitas a la semana, ahora son solo dos, y en lugar de que sean seis personas las que entramos, solamente entramos dos…”, comentó la intérprete, que en ocasiones anteriores también habló del uso de gel antibacterial como parte de los protocolos.

En su encuentro con los medios, Carillo además habló de las condiciones de reclusión en las que se encuentra su esposo, quien además es una persona vulnerable por los antecedentes de salud que presente. “El área donde Juan está es un área pequeña, no se mueve de ahí de esa área desde un principio, entonces hasta la fecha lo estamos haciendo igual, él no se mueve. Juan tiene problemas, desde un principio se sabía, de hipertensión, de corazón, diabetes, sus pulmones los tiene como su papi, que en paz descanse, tiene tocados los pulmones y nunca ha fumado en su vida…”, compartió.

