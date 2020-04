Ante la confirmación de Mark Tacher sobre su separación, su expareja envía un mensaje en redes

En medio de una ola de rumores, Mark Tacher rompió el silencio sobre su separación de Cynthia Alesco, que legalmente todavía es su esposa. Sin embargo, luego de que el actor diera detalles de este acontecimiento a través de un programa televisivo, ella emitió un mensaje en sus redes sociales, mismo que no pasó desapercibido por sus seguidores. Y claro, estas palabras fueron interpretadas por muchos como la respuesta a lo dicho por el galán de telenovelas, quien en su entrevista confirmó la ruptura a raíz de que ambos tuvieron “diferencias irreconciliables”, esto tras un noviazgo que tuvo sus inicios en mayo de 2017.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Cabe destacar que en su publicación Cynthia no menciona ningún nombre, pero sí hace énfasis en la importante lección que hoy atesora y que la ha marcado para siempre. “Lo único que he aprendido a lo largo de mi vida es que los obstáculos no bloquean el camino, los obstáculos son el camino…”, escribió en las primeras líneas de su historia en Instagram, la cual ha causado revuelo por el contundente mensaje que envía, y que de manera indirecta muchos lo han interpretado como su reacción a lo comentado el 16 de abril por su ex en una emisión en vivo en Venga La Alegría.

Por si fuera poco, la actriz continuó para luego lanzar una advertencia, dejando mientras tanto a todos sus seguidores en misterio. “Sigue adelante Cynthia, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz”, finalizó. Por el momento, ella no ha emitido ninguna otra declaración, aunque ha recibido todo el apoyo de quienes están muy pendientes en las redes sociales, principalmente de aquellos que no han parado de elogiar su trabajo en la serie televisiva Operación Pacífico, en la que además comparte créditos con Tacher.

VER GALERÍA

Precisamente, el actor contó que fue en ese proyecto que la situación comenzó a tomar otros rumbos, por lo cual decidieron poner punto final a su romance. “Después en junio, julio en el proyecto de Operación Pacífico, porque obviamente le ayudamos a ella a que entrara a Operación Pacífico para que pudiera desenvolverse como actriz pues en ese momento empezamos a trabajar y empezaron a haber diferencias irreconciliables, las cuales llegamos a hablar en algún momento y dijimos que terminamos la relación, junio, julio del año pasado se terminó la relación y ya…”, comentó Mark en Venga La Alegría.

Recordemos que en días pasados, la intérprete compartió también en ese mismo espacio una actualización de su estatus sentimental, luego de que en una sesión de preguntas y respuestas sus fans le preguntaran algunas cosas, en específico por la boda religiosa. “Me han preguntado mucho acerca de este tema. No. De hecho, hoy cumplo un año de casada. ¡Felicítenme! Pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, comentó con humor aquel día en el que además confirmó su separación de Mark cuando al ser cuestionada por un fan que si tenía novio negó con la cabeza. Y no solo eso, pues además respondió a una propuesta de matrimonio que le lanzó otro de sus admiradores. “Va, nomás espera a que se finalice mi divorcio”.

VER GALERÍA