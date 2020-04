Michelle Salas explica qué prueba del Covid-19 se hizo: ‘Sentí una paz infinita ver el negativo'

Hace unos días, Michelles Salas utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que se había realizado una prueba del coronavirus. En ese momento, no dio más detalles; sin embargo, luego de que sus fans la cuestionaran sobre por qué se había realizado dicho examen, consideró importante narrarles qué fue lo que ocurrió. Según explicó en sus historias, lo que quería saber es si su cuerpo ha estado expuesto al virus, situación que resultó negativa.

“Mucha gente me mandó DM preguntándome sobre el examen del coronavirus que me hice, hace un par de días (…) les cuento lo que yo sé y lo que me explicaron a mí”, comentó antes de contextualizar a sus seguidores: “Yo me hice ese examen hace dos días y la señora que me lo hizo me dijo que; hoy en día, hay dos tipos de exámenes: uno es el que te hacen con un como hisopo en la nariz que, básicamente, es el que te dice si tiene coronavirus ahorita mismo (…) el otro, es una prueba de sangre, se la llevan a laboratorio y lo que te dicen es si estuviste expuesto”.

Michelle reveló que ella se hizo el análisis de sangre, para conocer si ha creado anticuerpos: “Lo que hacen es decirte si tu cuerpo ha estado expuesto al virus. Estar expuesto al virus, no significa que te haya dado como tal. Me llegaron los resultados y ­­salió todo negativo; eso significa que no he estado expuesta al virus como tal, pero no he creado anticuerpos. Por un lado, obviamente, sentí una paz infinita ver el negativo, pero, por otro lado, también me puse a pensar que esto está tan loco, tan volátil y tan en el aire, que ya no sé si hubiera estado mejor que mi cuerpo estuviera expuesto al virus y hubiera creado ciertos anticuerpos, por si lo llego agarrar, me dé un poco más leve o menos grave o no, no sé”, reflexionó.

Debido a que es un virus nuevo Michelle reconoció que consideró importante compartir su testimonio para dotar de información, a sus seguidores, también dio a conocer que, en su familia, ningún miembro se ha contagiado: “Nada más les quería contar, todo salió bien, gracias por sus mensajes, a la gente que me preguntó si tenía coronavirus, no, no tengo coronavirus, gracias a Dios nadie de mi familia tiene, estamos bien y nada, espero que sus familias también estén bien”, finalizó Salas, quien hace unos días expresó cuando echa de menos a su mamá, Stephanie Salas, y a su hermana Camila Valero quienes está pasando la cuarentena separadas.

