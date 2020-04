Humberto Zurita de Christian Bach: 'Hay que dejarla también descansar'

Con total orgullo, Humberto Zurita recuerda los años que compartió junto a su fallecida esposa, Christian Bach, aunque para él no ha sido tan fácil transitar por este periodo de un año desde la lamentable partida de la madre de sus hijos. Sin embargo, el actor hoy hace frente a esa circunstancia lleno de fortaleza, guiado por la madurez y contando con el apoyo incondicional de su familia, un aspecto sobre el cual ha reflexionado a profundidad y del que ha hablado en una reciente entrevista que concedió a corazón abierto.

Precisamente, Zurita destacó la importancia de otorgar a la memoria de Christian el lugar que se merece, y siempre consciente de las circunstancias a las que cualquier persona puede enfrentarse en vida. “Hay que dejarla también descansar, por eso creo subí foto donde hablo un poco de eso, la vida es para los vivos y mientras vivas tienes que estar listo para los cambios, pues finalmente aquí nos quedamos nosotros…”, declaró el actor durante una íntima charla con el programa televisivo Al Rojo Vivo.

En ese espacio, el intérprete enalteció la inigualable labor que Christian emprendió al brindar amor y cuidados a sus hijos, Sebastián y Emiliano, quienes al igual que su papá atesoran de manera entrañable su recuerdo. “Yo tengo dos hijos y los amo profundamente y son los hijos de Christian, y son lo que son gracias a ella, no gracias a mí…”, dijo Humberto, reiterando de paso el amor incondicional que tienen por ella. “Christian yo creo que tanto para mis hijos como para mí pues está en nuestro corazón, ahí está, no se va a mover de ahí…”, confesó, dando muestra, una vez más, de esa sensibilidad que por siempre lo ha caracterizado.

Y mientras transcurre el tiempo, Humberto ha podido superar esa difícil etapa en que aceptar la partida de su compañera ha sido el mejor remedio, aunque reconoce la complejidad que conlleva afrontar un proceso como ese. “Estoy muy contento y estoy ya en ese periodo, en ese ciclo en el que ya aceptas más cosas, porque pasas por muchos ciclos, te enojas, te frustras, no lo entiendes. Pasas como por muchas cosas y ahorita estoy en esa parte en donde dices ‘bueno, ya está, listo, así fue’. Y te da un poco de pena y de tristeza que una persona tan joven, tan linda como ella se haya enfermado y se haya ido, pero así es…”.

Durante la entrevista, el protagonista de telenovelas también recordó una linda anécdota que vivió junto a sus hijos, cuando en un inolvidable viaje por Argentina, tierra natal de Christian, sintieron la presencia de la fallecida actriz. “Yo pienso que es lindo, regresando a las metáforas, andábamos en Perito Moreno (Argentina), en el glaciar, y ya sabes que se desprenden pedazos de hielo de vez en cuando, a veces te toca, a veces no, y acá se caían y Sebastián me decía ‘¿sabes quién es, no?’. Y yo decía, ‘qué lindo que tu lo puedas percibir como una señal o como algo, finalmente no es más que tu recuerdo, yo siempre la estoy recordando, siempre… La vida tiene eso, la naturaleza es cruel, entonces uno tiene que ponerle un tulipán a la vida…”, finalizó.

