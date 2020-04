Eugenio Derbez sobre uno de sus momentos más complicados: 'Me ha costado mucho soltarlo'

A raíz de las entrevistas que hizo José Eduardo, los nombres de sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, han acaparado los titulares debido a las importantes revelaciones que hicieron sobre su pasado. Cada uno por su parte, el actor como su expareja accedieron a contar al público detalles inéditos sobre sus vidas y, en medio de estas confidencias, uno de los temas que surgió inevitablemente fue el relacionado con una posible reconciliación. Cuestionado al respecto hace unos días, el también comediante explicó que, si bien él siempre ha estado abierto a hacer las paces, lo cierto es que es que hay algo que lo sigue teniendo muy dolido y que no ha podido soltar.

Desde su casa Los Ángeles, donde vive la cuarentena junto a su esposa Alessandra, su hija Aitana y su perrita Fiona, Eugenio habló de lo mucho que echa de menos a los suyos, aunque la distancia no fue impedimento para que hace unos días felicitara por su cumpleaños a su hijo José Eduardo, con quien apenas hace unas semanas compartió espacio en su canal de YouTube. “Condenado… Fuimos tendencia ese día, cómo no si me sacó mis trapitos al sol”, dijo en entrevista con Chiquinquirá Delgado para El Break de las 7 de Univision. La conductora le preguntó al actor si se reconciliaría con las telenovelas, aunque por su tono dejó entrever que realmente no se refería a este género de la televisión, sino más bien a Victoria Ruffo, quien es conocida popularmente como ‘la reina de las telenovelas’.

Eugenio entendió de inmediato el sentido de la pregunta y respondió sincero y de buena gana, dejando escapar algunas risas. “Yo siempre estoy abierto a reconciliarme Chiqui, lo que siempre me ha tenido muy… y en especial en el caso de las telenovelas, lo que siempre me ha tenido muy dolido es, híjole, el no haber podido ver crecer a mi hijo”, confesó Eugenio en alusión a José Eduardo, a quien, a raíz de su separación de Victoria, dejó de ver un largo tiempo. “El que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan tenido una orden de restricción y que no me haya podido acercar a mi hijo en tantos años, es algo que lo lleva una tatuado”, reconoció el actor.

“Es muy difícil sabes, es como si de repente te meten a la cárcel y dejas de ver crecer a tus hijos por culpa de algo que no cometiste y eso es algo que me ha costado mucho soltarlo”, admitió Eugenio. “Ya sé que me hace daño, ya sé que no debo hacerlo, pero me perdí de ver crecer a mi hijo por nada más porque sí, porque se pudo”, continuó.

No obstante, tras esa dura época en la que estuvo alejado de su hijo, el actor ha tenido la oportunidad de recuperar un poco del tiempo perdido, pues ahora son muy unidos. De hecho, el viaje que hicieron todos los Derbez a principios del año pasado sirvió para estrechar aún más su relación. “A raíz del viaje a Marruecos José Eduardo y yo conectamos como nunca y ahorita lo siento, siento a José Eduardo más cercano que nunca y más conectado que nunca”, aseguró Eugenio. “Por eso me gusta ayudarlo y siempre me habla… Antes no lo hacía, él llevaba su vida por su lado, pero ahora estamos conectados mucho, me pregunta mucho, me pide consejos”, compartió feliz el actor.

