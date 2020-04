En medio de la pandemia, Yadhira Carrillo habla de su esposo: 'No sabemos si van a hacer pruebas' La actriz se refirió a los problemas de salud de su esposo, quien es considerado en el grupo de las personas vulnerables

Mientras el tiempo transcurre, los casos de COVID-19 en México incrementan, una situación que sin duda mantiene preocupada a Yadhira Carrillo, pues su esposo, Juan Collado, -quien permanece en prisión desde hace ya varios meses-, se encuentra en el grupo de las personas más vulnerables ante el contagio. Con toda sinceridad, la actriz habló sobre esta situación, a la par de mostrarse enteramente optimista tras la reciente información que ha sido dada a conocer por las autoridades, en la que se señala que derivado de esta pandemia, los reos de la tercera edad, así como las mujeres embarazadas, podrían ser preliberados, aunque esto dependerá del tipo de delitos.

Durante su reciente visita al Reclusorio Norte, la actriz no dudó en hablar de las condiciones de salud que ponen a su esposo en riesgo. “Juan tiene problemas, es diabético, tiene problemas de corazón, problema de pulmones, asma y su salud no es que sea lo mejor…”, dijo en su charla con los medios, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa. En ese espacio, también expresó su sentir frente al actual panorama en espera de tener noticias favorables lo más pronto posible. “Estamos muy angustiados, muy preocupados…”, dijo la estrella de telenovelas, que en esta ocasión no removió el cubrebocas con el que se protege durante sus visitas a la cárcel.

Yadhira también despejó las dudas en torno a si dentro de la prisión ya le había sido practicada a Juan alguna prueba de detención del coronavirus, por lo que respondió con claridad para también dar detalle de las medidas que ella ha tomado. “No sabemos si van a hacer pruebas, hasta ahorita no se han hecho estamos encerrados, como me ven así entro y así salgo y llego a desinfectarme y todo…”, dijo en su plática con los medios, dando muestra de que, como lo reiteró en ocasiones pasadas, permanecerá junto a su esposo todo el tiempo que sea necesario.

Y claro, la protagonista de telenovelas no dudó en pronunciarse sobre la reciente información que se ha dado a conocer, en la que se señala que por la pandemia de coronavirus, reos de la tercera edad, así como mujeres embarazadas podrían tener una preliberación, según reportó el diario mexicano Milenio el pasado 13 de abril, retomando declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “Me parece tan sabio, lo aplaudo tanto. Hay que pedir siempre por todos aunque no sean nuestros familiares, porque todos somos uno solo…”, agregó.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si los abogados de Collado buscarán hacer una petición basada en ese tipo de determinaciones, ella prefirió mantenerse reservada. “La verdad no sé, porque eso solo lo saben los abogados. No te sabría decir, Juan y yo no hablamos de ese tema pero vamos a esperar de verdad que sea lo mejor para todos… Todo lo que sea para cuidar a las personas yo creo que apoyaremos siempre todos y además, estamos hablando del caso de Juan que salió perfecto su caso, vamos a esperar…”.

