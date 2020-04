Mark Tacher rompe el silencio sobre su separación: 'Empezaron a haber diferencias irreconciliables'

Fue en días pasados cuando Cynthia Alesco habló del fin de su relación amorosa con Mark Tacher, así como de la cancelación de la boda religiosa que tenían planeada, un suceso que provocó incertidumbre entre los fanáticos de la pareja, sobre todo por el hermetismo con el que el actor se ha manejado a lo largo de este tiempo. Sin embargo, en medio de la ola de rumores que ha derivado de todo esto, él mismo tomó la decisión de romper el silencio para aclarar la situación de una vez por todas, confirmando así su rompimiento y explicando los motivos por los cuales ha preferido mantenerse al margen de los comentarios.

“Mi relación la terminé en junio del año pasado, sí se hizo un matrimonio civil de un minuto y medio, que fue en una situación que estábamos planeando ella y yo para dar una sorpresa en la boda religiosa, pero eso fue como en abril más o menos del año pasado, y en junio decidimos terminar la relación de ambas partes…”, confesó Tacher en un enlace realizado desde Colombia para el programa televisivo Venga La Alegría, espacio en el que además comentó que si no se había pronunciado al respecto simplemente fue por el respeto que tiene hacia las familias y los rumores que surgen a partir de este tipo de situaciones.

Por supuesto, y para despejar cualquier duda, Mark se sinceró sobre los motivos específicos que dieron pie a su rompimiento con Cynthia, una determinación que fue tomada de común acuerdo, según explica el actor. “Después en junio, julio en el proyecto de Operación Pacífico, porque obviamente le ayudamos a ella a que entrara a Operación Pacífico para que pudiera desenvolverse como actriz pues en ese momento empezamos a trabajar y empezaron a haber diferencias irreconciliables, las cuales llegamos a hablar en algún momento y dijimos que terminamos la relación, junio, julio del año pasado se terminó la relación y ya…”, comentó.

Durante la charla, Mark también abordó otro punto relevante y por el cual ha preferido guardar silencio. “Nunca he mencionado nada de este tipo de cosas y no lo voy a hacer en este instante, precisamente porque pues todo lleva un proceso legal que bueno, lamentablemente es muy lento en México, muy laborioso, y atravesando además una cosa tan importante como esta que estamos atravesando, la pandemia, creo que es algo en lo que nos deberíamos enfocar más…”, dijo para Venga La Alegría.

Finalmente, Tacher expresó su postura ante los rumores que lo han perseguido a lo largo de estos meses, manifestando su molestia y asegurando que no se quedará de brazos cruzados. “Yo no puedo controlar lo que los demás hagan, yo no puedo controlar lo que los demás digan, pero sí te puedo decir una cosa, que lo que se está diciendo de mí es una segunda ocasión, es una mentira y ya se está muy mal infundada y ya se están tomando las medidas necesarias porque no se vale… si hay algo a lo que yo más respeto en el mundo es a las mujeres, porque tengo una madre que me enseñó a hacer eso…”, afirmó.

